Why Share Market Down Today: आज फिर टूटा Sensex और Nifty! ये हैं 5 कारण

Why Share Market Down Today: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार एक बार फिर से गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। दोपहर 12:25 बजे तक सेंसेक्स 0.53% या 398.54 अंक गिरकर 75,337.42 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं निफ्टी 0.5% या 115.55 अंक टूटकर 22,797.60 अंक पर कारोबार कर रहा था।

इससे पहले अमेरिकी शेयर बाजार में भी बेरोज़गारी के दावों में आश्चर्यजनक वृद्धि और वॉलमार्ट की ओर से वीक कमेंट्री के कारण गिरवाट देखने को मिली थी।

आज क्यों गिर रहा है भारतीय बाजार?

भारतीय शेयर बाजार के गिरने के पांच कारण हैं: पहला- ज्यादातर निवेशकों का चीन के बाजार में पैसा लगाना, दूसरा- भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना, तीसरा- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा टैरिफ, चौथा- भारतीय कंपनियों द्वारा कमजोर Q3 नंबर्स और पांचवां- भारत के शेयर बाजार की वैल्यूएशन अन्य देशों के मार्केट से अधिक होना

Nifty Top Gainers and Losers

दोपहर 12:32 बजे तक Mahindra & Mahindra Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Wipro Limited, Dr. Reddy's Laboratories Limited और Tata Motors Limited निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं।

वहीं इस समय तक Hindalco Industries Limited, Tata Steel Limited, Eicher Motors Limited, Shriram Finance Limited और SBI Life Insurance Company Limited के शेयर टॉप गेनर रहे हैं।

बिजनेस टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोकरेज ICICI Securities ने कहा कि निफ्टी 500 के अंदर 50-SMA और 200-SMA से ऊपर के शेयरों का प्रतिशत चालू सप्ताह में 13 के मंदी के पीक लेवल पर देखा गया है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के वी के विजयकुमार ने कहा कि बाजार ऑटो और फार्मास्यूटिकल्स जैसे संभावित टैरिफ लक्ष्यों पर निगेटिव प्रतिक्रिया दे रहा है और घरेलू उपभोग के अवसरों की तलाश कर रहा है, जो टैरिफ खतरों से प्रभावित नहीं होंगे।

विजयकुमार ने कहा कि अमेरिका में आयात पर हाई टैरिफ अमेरिका के हित में नहीं है क्योंकि यह मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा, जिससे फेड की स्ट्रांग कमेंट्री आएंगी, जो बदले में अमेरिकी शेयर बाजार को प्रभावित करेगी।

ब्रोकरेज Nomura के मुताबिक शेयर बाजार में बिकवाली अन्य एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया और थाईलैंड के समान है। भारत में आर्थिक और आय वृद्धि की दर उम्मीदों से कम रही है, जिससे शेयर बाजार की कीमतें कम हो गई हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि निफ्टी, सितंबर 2024 में अपने शिखर पर थीं, लेकिन अब यह 19 गुना कम हो गई है।

