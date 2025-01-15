IOB, Central Bank, UCO Bank, IDBI Bank जैसे PSU स्टॉक भरभराकर क्यों गिर गए?

बुधवार को कुछ सरकारी बैंकों के शेयरों में 10 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे का कारण इन बैंकों को योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIP) रुट से फंड जुटाने के लिए मंजूरी मिल गई है, लेकिन केंद्रीय सरकार के जरिए रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री की मंजूरी नहीं दी गई है।

Indian Overseas Bank, Central Bank of India, UCO Bank, IDBI Bank, Punjab & Sind और Bank of Maharashtra जैसे सरकारी बैंकों के शेयरों में पिछले ट्रेडिंग सत्र में तेज़ रैली के बाद 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई, यहां निवेशक इन शेयरों में मुनाफावसूली करते दिखे।

मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट्स आई थीं, जिनमें दावा किया गया था कि सरकार रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी देने वाली है, जिससे इन बैंकों के शेयरों में 20 प्रतिशत तक की रैली देखी गई थी। हालांकि, फंड जुटाने का काम QIP रुट से किया जाएगा और यह छोटे ट्रांचों में किया जाएगा, जो मार्च 2024 तिमाही से शुरू होगा। इस स्पष्टता ने इन काउंटरों में तेज़ मुनाफा वसूली का कारण बना।

भारतीय ओवरसीज बैंक के शेयर बुधवार को 9.91 प्रतिशत गिरकर ₹49.23 पर बंद हुए, जबकि मंगलवार को यह ₹54.11 पर बंद हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 8.6 प्रतिशत गिरकर ₹50.72 पर बंद हुआ, वहीं यूको बैंक के शेयर 8.45 प्रतिशत तक गिरकर ₹41.63 पर बंद हुए। IDBI बैंक का शेयर 7.87 प्रतिशत गिरकर ₹71.55 पर बंद हुआ।

नतीजे के लिए तैयार Punjab & Sind Bank और Bank of Maharashtra का शेयर ₹45.08 और ₹49.90 पर 5.5 प्रतिशत तक गिरा। इन दोनों बैंकों के नतीजे बुधवार, 15 दिसंबर को घोषित किए जाने हैं। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) को इन PSBs में हिस्सेदारी बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल (OFS) मार्ग से काम करने का ऑर्डर दिया गया है। सरकार अगस्त 2026 तक इन सरकारी बैंकों में न्यूनतम 25 प्रतिशत सार्वजनिक हिस्सेदारी की आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रही है।

सरकार के पास पंजाब और सिंध बैंक में 98.25 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि भारतीय ओवरसीज बैंक में 96.38 प्रतिशत, यूको बैंक में 95.39 प्रतिशत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93.08 प्रतिशत और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 79.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जैसा कि BSE पर न्यू शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार दिसंबर तिमाही के अंत में था। न्यूनतम हिस्सेदारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार को इन बैंकों में ₹50,000 करोड़ की हिस्सेदारी बेचनी होगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

