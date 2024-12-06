scorecardresearch
Paytm के शेयर में क्यों आ रही है जबरदस्त तेजी?

वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम की पैरेंट) के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में 3.60 प्रतिशत की तेजी आई और ये अपने एक साल के उच्चतम मूल्य 990.90 रुपये पर पहुंच गया। शेयर को पिछली बार 1.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 972.20 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Dec 6, 2024 16:39 IST
Paytm के शेयर में क्यों आ रही है जबरदस्त तेजी?
वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम की पैरेंट) के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में 3.60 प्रतिशत की तेजी आई और ये अपने एक साल के उच्चतम मूल्य 990.90 रुपये पर पहुंच गया। शेयर को पिछली बार 1.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 972.20 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था। 

आज शेयर की कीमत में यह उछाल तब आया जब यह खबर आई कि घरेलू फिनटेक कंपनी "जापान की पेपे में अपनी हिस्सेदारी 250 मिलियन डॉलर में सॉफ्टबैंक को बेच सकती है। बीएसई और एनएसई ने इसी रिपोर्ट पर पेटीएम से स्पष्टीकरण मांगा है।

डिजिटल भुगतान कंपनी ने बीएसई को दी गई सूचना में कहा, "एक्सचेंज ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड से 6 दिसंबर, 2024 को उस खबर के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें कहा गया है कि 'पेटीएम जापान की पेपे में अपनी हिस्सेदारी 25 करोड़ डॉलर में सॉफ्टबैंक को बेचेगी।

आज बीएसई पर पेटीएम के शेयरों में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिला, क्योंकि इस स्टोरी के लिखे जाने तक करीब 7.24 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो हफ़्ते के औसत वॉल्यूम 6.65 लाख शेयरों से ज़्यादा था।

चॉइस ब्रोकिंग के तकनीकी अनुसंधान और एल्गो के उपाध्यक्ष कुणाल वी परार ने बिजनेस टुडे को बताया, "पेटीएम के लिए तत्काल प्रतिरोध 1,000 रुपये पर देखा जा सकता है। उक्त प्रतिरोध क्षेत्र के ऊपर एक निर्णायक उल्लंघन 1,400-1,500 रुपये के स्तर तक आगे की बढ़त को गति दे सकता है।" पेटीएम ने इस साल अगस्त की शुरुआत में ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर ज़ोमैटो को उक्त व्यवसाय बेचा था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 6, 2024