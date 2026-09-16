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Newsशेयर बाज़ारPC Jeweller, Senco Gold, Kalyan Jewellers सहित अन्य ज्वेलरी स्टॉक 8% लुढ़के - जानिए वजह

PC Jeweller, Senco Gold, Kalyan Jewellers सहित अन्य ज्वेलरी स्टॉक 8% लुढ़के - जानिए वजह

Kalyan Jewellers, Titan Company, PC Jeweller, Senco Gold, Thangamayil Jewellery और Goldiam International के शेयरों में 8% तक की गिरावट आई। यह दबाव Bureau of Indian Standards (BIS) की ओर से सोने की हॉलमार्किंग फीस बढ़ाने के बाद आया है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 16, 2026 11:02 IST
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ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में आज शुरुआती कारोबार में दबाव दिखा। Kalyan Jewellers, Titan Company, PC Jeweller, Senco Gold, Thangamayil Jewellery और Goldiam International के शेयरों में 8% तक की गिरावट आई। यह दबाव Bureau of Indian Standards (BIS) की ओर से सोने की हॉलमार्किंग फीस बढ़ाने के बाद आया है।

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गोल्ड हॉलमार्किंग फीस 67% बढ़ी

BIS ने सोने के हर आर्टिकल पर हॉलमार्किंग फीस 45 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये कर दी है। नई दरें 14 सितंबर 2026 से लागू हो गई हैं। गोल्ड कंसाइनमेंट पर न्यूनतम शुल्क 200 रुपये तय किया गया है।

PC Jeweller में सबसे ज्यादा गिरावट

शुरुआती कारोबार में PC Jeweller का शेयर 8% गिरकर 11.87 रुपये पर आ गया। इससे कंपनी का मार्केट कैप घटकर 11,526 करोड़ रुपये रह गया। Kalyan Jewellers का शेयर 1.67% गिरकर 592.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था और कंपनी का मार्केट कैप 61,505 करोड़ रुपये रहा।

Titan Company के शेयर में खास बदलाव नहीं दिखा और यह 4,882 रुपये पर सपाट कारोबार कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 4.33 लाख करोड़ रुपये रहा।

Senco Gold और दूसरे शेयर भी फिसले

Senco Gold का शेयर 3% गिरकर 325.85 रुपये पर आ गया। कंपनी का मार्केट कैप 5,366 करोड़ रुपये रहा। Thangamayil Jewellery में 2.8% की गिरावट आई और शेयर 4,776 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 14,944 करोड़ रुपये रहा।

Goldiam International का शेयर भी शुरुआती कारोबार में 2.29% तक फिसलकर 316.80 रुपये पर आ गया। कंपनी का मार्केट कैप 4,813 करोड़ रुपये रहा।

चांदी की हॉलमार्किंग फीस में बदलाव नहीं

BIS ने चांदी के आर्टिकल की हॉलमार्किंग फीस में कोई बदलाव नहीं किया है। यह फीस 35 रुपये प्रति आर्टिकल बनी रहेगी। चांदी के हर कंसाइनमेंट पर न्यूनतम 150 रुपये शुल्क लागू होगा। Assaying and Hallmarking Centre को BIS को प्रति चांदी आर्टिकल 3.50 रुपये देने होंगे, जबकि प्रति कंसाइनमेंट न्यूनतम शुल्क 15 रुपये रहेगा
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 16, 2026