Jio ने Canva से मिलाया हाथ, चुनिंदा यूजर्स को मिलेगा ₹4,000 तक का फ्री डिजाइन टूल्स फायदा

Jio ने आज यानी 16 सितंबर से अपने यूजर्स के लिए एक खास ऑफर शुरू कर दिया है। कंपनी ने डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म Canva के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत योग्य Jio ग्राहकों को अब 12 महीने तक Canva Pro या Canva Pro Lite का फ्री एक्सेस मिलेगा। इस ऑफर की कीमत करीब 4,000 रुपये तक बताई जा रही है।

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इस ऑफर के जरिए Jio यूजर्स बिना कोई अतिरिक्त पैसा खर्च किए Canva के प्रीमियम डिजाइन टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। यूजर्स सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन, बिजनेस कंटेंट, स्कूल प्रोजेक्ट और अन्य क्रिएटिव डिजाइन आसानी से तैयार कर सकेंगे।

किन Jio यूजर्स को मिलेगा Canva Pro का फायदा?

Canva का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी Jio ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। यह यूजर्स के रिचार्ज प्लान पर निर्भर करेगा।

₹399 वाले Jio प्लान के यूजर्स को Canva Pro का एक्सेस मिलेगा। वहीं, ₹349 वाले प्लान और ₹349 से ऊपर के योग्य 2GB/day प्लान लेने वाले ग्राहकों को Canva Pro Lite मिलेगा।

योग्य यूजर्स इस ऑफर को MyJio ऐप के जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए MyJio ऐप में Canva ऑफर को ढूंढकर इसे एक्टिवेट करना होगा। कंपनी के मुताबिक, इस ऑफर के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज या छिपी हुई फीस नहीं होगी।

Canva Pro में मिलेंगे ये प्रीमियम फीचर्स

Canva Pro यूजर्स को लाखों प्रीमियम टेम्पलेट्स, फोटो, वीडियो और फॉन्ट्स का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा इसमें कई एडवांस डिजाइन टूल्स भी शामिल हैं।

यूजर्स को वन-टैप बैकग्राउंड रिमूवर, Magic Eraser और AI आधारित डिजाइन फीचर्स जैसे टूल्स मिलेंगे, जिनकी मदद से आसानी से प्रोफेशनल डिजाइन तैयार किए जा सकते हैं।

वहीं Canva Pro Lite में भी प्रीमियम टेम्पलेट्स, फोटो, वीडियो, फॉन्ट्स और बैकग्राउंड रिमूवल जैसे फीचर्स मिलेंगे। हालांकि, इसमें कुछ एडवांस सुविधाएं Canva Pro के मुकाबले सीमित रहेंगी।

छात्रों और छोटे कारोबारियों को मिलेगा फायदा

Jio और Canva की यह साझेदारी उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है, जिन्हें डिजाइनिंग का ज्यादा अनुभव नहीं है। यूजर्स अपने मोबाइल से सोशल मीडिया पोस्ट, मार्केटिंग कंटेंट, प्रेजेंटेशन और फेस्टिवल ग्रीटिंग्स बना सकेंगे।

Canva ने भारतीय भाषाओं पर भी फोकस किया है। यूजर्स हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में कंटेंट तैयार कर पाएंगे, जिससे ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे।

Jio का यह कदम डिजिटल क्रिएशन टूल्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। 16 सितंबर 2026 से योग्य Jio यूजर्स इस फ्री Canva ऑफर का फायदा उठाना शुरू कर सकते हैं।