iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: ₹30 हजार का फर्क, जानें नए मॉडल में क्या बदला और कौन सा फोन बेहतर

एप्पल ने इस साल iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च कर दी है। नई लाइनअप में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max शामिल हैं। हालांकि, कंपनी ने इस बार कीमत में बड़ी बढ़ोतरी की है, जिससे खरीदारों के सामने सवाल है कि क्या नए मॉडल पर ज्यादा खर्च करना सही रहेगा या फिर डिस्काउंट में मिल रहा iPhone 17 Pro बेहतर ऑप्शन हो सकता है।

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डिजाइन और डिस्प्ले में कितने बदलाव?

iPhone 17 Pro और iPhone 18 Pro का डिजाइन काफी हद तक एक जैसा है। दोनों मॉडल में 6.3 इंच डिस्प्ले, समान डायमेंशन और कैमरा लेआउट मिलता है। हालांकि, iPhone 18 Pro में Dynamic Island को 25% छोटा किया गया है। नया मॉडल 211 ग्राम वजन के साथ आता है, जबकि iPhone 17 Pro का वजन 204 ग्राम है। iPhone 18 Pro में Glacier और Burgundy जैसे नए कलर विकल्प मिलते हैं। वहीं, iPhone 17 Pro का Cosmic Orange कलर काफी चर्चा में रहा था।

कैमरा में बड़ा अपग्रेड

कैमरा के मामले में iPhone 18 Pro आगे निकलता है। इसमें फिजिकल वेरिएबल अपर्चर वाला मेन कैमरा दिया गया है, जिसमें चार अलग-अलग स्टॉप चुनने का विकल्प मिलता है। साथ ही इसमें अपग्रेडेड 5x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो लेंस मिलता है।

इसके मुकाबले iPhone 17 Pro में फिक्स्ड सेंसर और 4x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो लेंस दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी iPhone 18 Pro को अपग्रेड मिला है। यूजर्स अब 60fps तक शूट किए गए वीडियो में सिनेमैटिक इफेक्ट्स लगा सकते हैं। टाइम-लैप्स मोड में 4K और Dolby Vision HDR रिकॉर्डिंग का विकल्प भी मिलता है।

प्रोसेसर और बैटरी में सुधार

iPhone 17 Pro में 3nm A19 Pro चिप दी गई है, जबकि iPhone 18 Pro में नई 2nm A20 Pro चिप मिलती है। Apple के मुताबिक, नया प्रोसेसर 50% ज्यादा मेमोरी बैंडविड्थ और 40% तक तेज परफॉर्मेंस देता है। iPhone 18 Pro में नया थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया गया है, जो बेहतर परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। बैटरी के मामले में iPhone 17 Pro में 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक मिलता है, जबकि iPhone 18 Pro में यह बढ़कर 43 घंटे तक हो गया है।

कीमत में बड़ा अंतर

iPhone 17 Pro को 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,34,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। वहीं, iPhone 18 Pro का 256GB बेस मॉडल 1,64,900 रुपये से शुरू होता है। करीब 30 हजार रुपये ज्यादा कीमत के साथ iPhone 18 Pro नए कैमरा, प्रोसेसर और बैटरी सुधार के साथ आता है। वहीं, iPhone 17 Pro अब कम कीमत में उपलब्ध है, जिससे बजट को ध्यान में रखने वाले खरीदारों के लिए यह विकल्प आकर्षक बन सकता है।