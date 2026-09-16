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₹10 लाख की ओपनिंग से ₹231 करोड़ तक पहुंची ‘हनुमान अंश’! 250 करोड़ क्लब पर नजर

कम बजट में बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने कमाई के मामले में कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाने की ओर कदम बढ़ाया है। अब इसकी नजर ₹250 करोड़ के आंकड़े पर है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 16, 2026 10:49 IST

In Short

  • ₹10 लाख की ओपनिंग वाली ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर लंबी छलांग लगाते हुए ₹231 करोड़ से ज्यादा की घरेलू नेट कमाई कर ली है।
  • फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई ₹291.40 करोड़ पहुंच गई है और यह जल्द ₹250 करोड़ घरेलू कलेक्शन का आंकड़ा पार कर सकती है।
  • दर्शकों के मजबूत रिस्पॉन्स के दम पर ‘हनुमान अंश’ ने बड़ी रिलीज फिल्मों के बीच भी अपनी पकड़ बनाए रखी है।

कम बजट में बनी भक्ति फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार से सबको हैरान कर रही है। नीम करोली बाबा के जीवन और उनकी कथाओं से प्रेरित यह फिल्म अब घरेलू टिकट खिड़की पर ₹250 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है। फिल्म की कमाई ने साबित किया है कि मजबूत कहानी और दर्शकों का भरोसा बड़े बजट के बिना भी सफलता दिला सकता है।

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10 लाख की ओपनिंग से ₹231 करोड़ तक का सफर

‘हनुमान अंश’ ने रिलीज के शुरुआती दिनों में धीमी शुरुआत की थी। फिल्म ने भारत में पहले दिन सिर्फ ₹10 लाख का कलेक्शन किया था। हालांकि, धीरे-धीरे दर्शकों की प्रतिक्रिया बढ़ती गई और फिल्म की कमाई में लगातार इजाफा देखने को मिला।

तीसरे हफ्ते के अंत तक फिल्म ने ₹10.40 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। चौथे हफ्ते में फिल्म ने ₹61 करोड़ और पांचवें हफ्ते में ₹90 करोड़ का कारोबार किया।

फिल्म की कमाई में लगातार बढ़ोतरी जारी रही। 36वें दिन फिल्म ने ₹10.50 करोड़, 37वें दिन ₹18.50 करोड़ और 38वें दिन ₹22.50 करोड़ का कलेक्शन किया। इसके बाद 39वें और 40वें दिन फिल्म ने ₹8.25 करोड़-₹8.25 करोड़ की कमाई दर्ज की।

ट्रेड पोर्टल Sacnilk के मुताबिक, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन अब ₹231.13 करोड़ पहुंच चुका है। वहीं, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹272.90 करोड़ और विदेशों से कमाई ₹18.50 करोड़ रही है। इस तरह फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई ₹291.40 करोड़ तक पहुंच गई है।

दर्शकों के भरोसे से बदली फिल्म की किस्मत

‘हनुमान अंश’ की सबसे बड़ी ताकत इसका लगातार बना हुआ दर्शक समर्थन रहा है। शुरुआती दिनों में सीमित कमाई करने वाली फिल्म ने बाद के हफ्तों में रफ्तार पकड़ी और लंबे समय तक सिनेमाघरों में अपनी मौजूदगी बनाए रखी।

फिल्म की कमाई का ट्रेंड दिखाता है कि दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने इसे बॉक्स ऑफिस पर लंबी दौड़ लगाने में मदद की। आमतौर पर फिल्मों की कमाई रिलीज के शुरुआती सप्ताह में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ‘हनुमान अंश’ ने बाद के हफ्तों में भी मजबूत प्रदर्शन जारी रखा।

‘हैवान’ और ‘मिर्जापुर: द मूवी’ से मुकाबला

हालिया रिलीज फिल्मों के बीच भी ‘हनुमान अंश’ ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की क्राइम थ्रिलर ‘हैवान’ बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। फिल्म की भारत में नेट कमाई ₹8.75 करोड़ और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹10.46 करोड़ रहा है।

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वहीं, पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर ‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन किया है। लोकप्रिय OTT सीरीज पर आधारित इस फिल्म ने 12वें दिन तक भारत में ₹195.70 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। इसका घरेलू ग्रॉस कलेक्शन ₹233.14 करोड़ तक पहुंच चुका है।

‘हनुमान अंश’ अब ₹250 करोड़ के घरेलू आंकड़े को पार करने की ओर बढ़ रही है। फिल्म की आगे की कमाई पर नजर बनी हुई है क्योंकि यह लगातार बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन कर रही है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 16, 2026