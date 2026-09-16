AI को धीमा करने की मांग तेज, Anthropic रिसर्चर की चेतावनी के बाद बड़े AI लीडर्स आए साथ
AI की बढ़ती ताकत और संभावित खतरों को लेकर दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में नई बहस शुरू हो गई है। Anthropic रिसर्चर की चेतावनी के बाद कई AI लीडर्स ने एडवांस AI मॉडल के विकास की रफ्तार धीमी करने और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था बनाने की जरूरत पर जोर दिया है।
In Short
- Anthropic के Dario Amodei और OpenAI के Sam Altman समेत AI लीडर्स ने सेफ्टी पर जोर दिया।
- AI मॉडल की निगरानी के लिए स्वतंत्र बाहरी मूल्यांकन और सुरक्षा मानकों की मांग उठी।
- तेजी से बढ़ती AI रेस में सुरक्षा और इनोवेशन के बीच संतुलन बड़ी चुनौती बना।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के तेजी से विकास को लेकर दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के बीच एक नई बहस शुरू हो गई है। आमतौर पर एक-दूसरे से अलग राय रखने वाले कई AI लीडर्स अब एडवांस AI मॉडल की रफ्तार धीमी करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत पर सहमत नजर आ रहे हैं।
यह बदलाव Anthropic के एक रिसर्चर की चेतावनी के बाद देखने को मिला है। Anthropic के रिसर्चर ने कंपनी छोड़ते हुए कहा था कि AI में इतनी क्षमता आ सकती है कि यह इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन जाए। इसके बाद Anthropic के CEO डारियो अमोडेई, OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन, SpaceX और xAI से जुड़े एलन मस्क समेत कई प्रमुख लोगों ने AI सेफ्टी को लेकर चिंता जताई है।
AI विकास की रफ्तार धीमी करने की मांग
AI इंडस्ट्री में इस समय सबसे बड़ी बहस यह है कि क्या ज्यादा शक्तिशाली AI सिस्टम बनाने की दौड़ को कुछ धीमा किया जाना चाहिए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि AI की क्षमताएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन इन सिस्टम को सुरक्षित और नियंत्रित रखने के तरीके उतनी तेजी से विकसित नहीं हो रहे हैं।
अमेरिका के पूर्व इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी अधिकारी निक रीज ने कहा कि AI की सफलता को उसी तरह देखा जाना चाहिए जैसे एविएशन इंडस्ट्री में देखा जाता है। उनके मुताबिक, जिस तरह विमान हादसों को स्वीकार नहीं किया जाता, उसी तरह बड़े AI फेल्योर को भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए।
AI कंपनियां सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के पक्ष में
Anthropic के CEO डारियो अमोडेई ने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें उन्होंने बड़ी AI कंपनियों से स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञों को सुरक्षा जांच के लिए ज्यादा पहुंच देने की बात कही है। उनका सुझाव है कि ऐसे मूल्यांकनकर्ता कंपनियों के अंदर काम करने वाली टीमों की तरह AI मॉडल की सुरक्षा प्रक्रियाओं की निगरानी कर सकें।
अमोडेई के इस विचार को OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने भी समर्थन दिया है। ऑल्टमैन ने कहा कि एडवांस AI के लिए एक सरकारी सुरक्षा ढांचा बनाया जाना चाहिए, हालांकि कंपनियों को कानून बनने का इंतजार किए बिना सुरक्षा उपायों पर काम शुरू करना चाहिए।
AI रेस और सुरक्षा के बीच संतुलन की चुनौती
हालांकि, AI के विकास को धीमा करना इतना आसान नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच AI की प्रतिस्पर्धा, कंपनियों का मुनाफा और बाजार में आगे निकलने की होड़ इस दिशा में बड़ी चुनौती है।
AI कंपनियां तेजी से नए मॉडल बना रही हैं और इसके लिए बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर, चिप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं। ऐसे में कंपनियों के लिए विकास की गति कम करना एक कठिन फैसला हो सकता है।
अमोडेई का कहना है कि AI विकास की रफ्तार को बेहद तेज से थोड़ी धीमी करना रणनीतिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इससे सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का समय मिल सकता है।
क्या वैश्विक स्तर पर नियम बन पाएंगे?
विशेषज्ञों का कहना है कि AI पर किसी भी तरह की रोक या गति सीमा लागू करने के लिए कंपनियों और सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग जरूरी होगा। लेकिन मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में यह आसान नहीं है।
ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर सैंड्रा वॉचर के अनुसार, सैद्धांतिक रूप से AI विकास को धीमा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कई देशों और कंपनियों के बीच बड़ा तालमेल जरूरी होगा।
वहीं, कुछ विशेषज्ञों ने यह सवाल भी उठाया है कि अगर AI कंपनियां खुद अपने लिए सुरक्षा मानक तय करेंगी तो उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित होगी।
AI रेगुलेशन पर भी बढ़ी बहस
अमेरिकी प्रशासन अब तक AI के लिए हल्के नियमों के पक्ष में रहा है, ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके और अमेरिका चीन से आगे रह सके। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यही प्रतिस्पर्धा AI को एक तरह की रेस में बदल रही है, जहां सुरक्षा और तेजी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है।
फिलहाल AI इंडस्ट्री के बड़े नामों के बीच सुरक्षा को लेकर सहमति बनती दिख रही है। हालांकि, असली चुनौती यह होगी कि इन सुझावों को लागू कैसे किया जाए और क्या कंपनियां, सरकारें और देश मिलकर AI विकास के लिए साझा नियम बना पाएंगे।