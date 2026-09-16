Amazon Now की रफ्तार तेज, भारत में क्विक कॉमर्स सर्विस ने पार किया $1 बिलियन का रन रेट

Amazon ने भारत के क्विक कॉमर्स बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी तेज कर दी है। कंपनी की मिनटों में डिलीवरी वाली सर्विस Amazon Now ने सालाना ग्रॉस सेल्स रन रेट के मामले में $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी तेजी से इस सर्विस को बड़े शहरों से आगे छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंचा रही है।

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Amazon के मुताबिक, लॉन्च के बाद से Amazon Now पर ऑर्डर हर तिमाही दोगुने हुए हैं। कंपनी का कहना है कि यह Amazon India के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ई-कॉमर्स बिजनेस बन गया है। लॉन्च के 10 हफ्तों से भी कम समय में यह सर्विस 60 से ज्यादा शहरों और कस्बों तक पहुंच चुकी है। कंपनी का लक्ष्य दिवाली तक इसे 100 शहरों तक विस्तार देने का है।

छोटे शहरों में बढ़ा Amazon का फोकस

भारत के क्विक कॉमर्स बाजार में Amazon शुरुआत में कुछ पीछे रहा था, लेकिन अब कंपनी अपनी रणनीति बदल रही है। Amazon Now को अब बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

यह सर्विस Padubidri, Tirupati, Guntur, Gurdaspur, Jalandhar, Vellore, Dharwad, Warangal और Berhampur जैसे शहरों में भी उपलब्ध है। कंपनी का फोकस अब उन बाजारों पर है, जहां ऑनलाइन खरीदारी की मांग तेजी से बढ़ रही है।

750 से ज्यादा फुलफिलमेंट सेंटर के साथ विस्तार

Amazon Now फिलहाल 750 से ज्यादा माइक्रो-फुलफिलमेंट और अर्बन फुलफिलमेंट सेंटरों के जरिए काम कर रहा है। शुरुआत में जहां यह सर्विस मुख्य रूप से किराना और रोजमर्रा के सामानों तक सीमित थी, वहीं अब कंपनी इसमें कई अन्य कैटेगरी भी जोड़ रही है।

Amazon Now पर अब पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान और होम-किचन से जुड़े प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध हैं।

डेटा इंटेलिजेंस फर्म Datum Intelligence के सतीश मीणा के मुताबिक, Amazon के पास पहले से मौजूद ग्राहक बेस, खासकर Prime यूजर्स, इस सर्विस की ग्रोथ में मदद कर सकते हैं।

$1 बिलियन रन रेट का मतलब क्या है?

Amazon Now का $1 बिलियन का आंकड़ा वास्तविक सालाना बिक्री नहीं है, बल्कि मौजूदा बिक्री की रफ्तार को 12 महीनों के आधार पर अनुमानित किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह आंकड़ा सर्विस की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है।

Amazon ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कैशबैक जैसे ऑफर्स भी दे रहा है। हालांकि, आगे कंपनी के लिए यह देखना अहम होगा कि ऑर्डर बढ़ने के साथ बिजनेस को लंबे समय तक लाभदायक कैसे बनाया जाए।

300 शहरों तक पहुंचाने की तैयारी

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Amazon ने जून में बताया था कि वह भारत में मिनटों में डिलीवरी देने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने की योजना पर काम कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य Amazon Now को भविष्य में 300 से ज्यादा शहरों तक पहुंचाना है।

हालांकि, क्विक कॉमर्स बिजनेस में सबसे बड़ी चुनौती ऑर्डर डेंसिटी और फुलफिलमेंट सेंटर की लागत को संतुलित करना है। छोटे शहरों में सफल होने के लिए कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां ग्राहकों की खरीदारी की आवृत्ति और ऑर्डर वैल्यू बड़े शहरों जैसी बनी रहे।

विशेषज्ञों का मानना है कि Amazon के पास समय और बड़ा ग्राहक नेटवर्क है, जिससे कंपनी धीरे-धीरे इस बाजार में अपनी जगह मजबूत कर सकती है। लेकिन Zepto, Blinkit और Swiggy Instamart जैसे खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहना Amazon के लिए बड़ी चुनौती होगी।