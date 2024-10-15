scorecardresearch
JSW Infra के शेयर आज फोकस में क्यों?

JSW Infra के शेयर आज फोकस में क्यों?

जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर आज खबरों में है। कंपनी ने कहा है कि उसे महाराष्ट्र के पालघर में एक बंदरगाह के विकास और संचालन का ऑर्डर मिला है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 15, 2024 09:44 IST

जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर

एलओआई 24 महीने के लिए वैध

ये एलओआई 24 महीने के लिए वैध है तथा इसमें आगे विस्तार का प्रावधान है, जो इसमें निर्धारित नियमों व शर्तों की पूर्ति के अधीन है। देय रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन के आधार पर होगी, जिसे 5 वर्ष की ब्लॉक अवधि में बढ़ाया जाएगा।

जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एक निजी कंपनी है जो बंदरगाहों की सेवाओं के विकास, संचालन और रखरखाव का काम करती है। इसके अलावा कंपनी स्टीवडोरिंग सेवाएं, जिसमें मोबाइल हार्बर क्रेन/शिप अनलोडर का उपयोग करके बर्थ किए गए जहाजों से माल को लोड/अनलोड भी करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 15, 2024