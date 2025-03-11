IndusInd Bank Share Price: इस खबर के बाद क्रैश हुआ स्टॉक! आसान शब्दों में समझिए क्या हुआ?

IndusInd Bank Share Price: मंगलवार 11 मार्च को शेयर बाजार में सुबह 10 बजे तक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच आज निजी क्षेत्र के बैंक इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank) का शेयर क्रैश कर गया। स्टॉक में आज 20% का लोअर सर्किट लगा है और शेयर ने आज अपना फ्रेश 52 Week Low 720.50 रुपये को टच किया है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या है चलिए आसान शब्दों में समझते हैं।

क्यों क्रैश हुआ IndusInd Bank का शेयर?

दरअसर बैंक ने कल यानी सोमवार को बाजार बंद होने के बाद शाम करीब 6:30 बजे एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के अन्य एसेट और अन्य लायबिलिटी अकाउंट से संबंधित प्रक्रियाओं की इंटरनल रिव्यू के दौरान बैंक को इन अकाउंट बैलेंस में कुछ गड़बड़ियां मिली हैं।

बैंक के इंटरनल रिव्यू ने दिसंबर 2024 तक बैंक की कुल संपत्ति पर लगभग 2.35% का खराब प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया है। बैंक ने इन गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए बाहरी एजेंसी को भी नियुक्त किया है जिसके द्वारा फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। इसी खबर के बाद बैंक का शेयर आज क्रैश हुआ है।

IndusInd Bank Share Price

स्टॉक में आज 20% का लोअर सर्किट लगा है। स्टॉक बीएसई पर आज 20% या 180.10 रुपये टूटकर 720.50 रुपये पर है तो वहीं एनएसई पर शेयर 20.01% या 180.15 रुपये गिरकर 720.35 पर है।

IndusInd Bank Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक बैंक का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 26 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 26 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 48 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 52 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 19 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 15 प्रतिशत से अधिक गिरा है।