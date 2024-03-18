इस मल्टीबैगर स्टॉक में क्यों आई तेजी?

जहां एक तरफ बाजार की चाल सपाट रही है। वहीं दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसके शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। हम यहां बात कर रहे हैं मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन की। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक में करीब 6 प्रतिशत तक भाग गया। इस तेजी के पीछे की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। पिछले 6 महीनों में ये स्टॉक करीब 33% भाग चुका है। वहीं एक साल में 162 प्रतिशत और एक महीने में साढ़े 14 प्रतिशत टूट गया है ये स्टॉक। अब खबर क्या है, स्टॉक में तेजी क्यों आई?

ये जान लेते हैं।

दरअसल मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि उसके प्रमोटर्स ने कंपनी के 2 लाख शेयर ओपन मार्केट से खरीदे हैं। यानि प्रमोटर्स ने कंपनी के स्टॉक खरीदे हैं। जब भी प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो इसे पॉजिटिव के तौर पर देखा जाता है।

करीब 7110 करोड रुपए के मार्केट कैप वाली मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन के शेयरों का 52 हफ्ते का उच्च स्तर 249 रुपये जबकि 52 हफ्ते का निचला स्तर 66 रुपए है।

मैन इंफ्रा के प्रमोटर ने 191 रुपए प्रति शेयर के भाव से 3.82 करोड रुपए में यह 2 लाख शेयर खरीदे हैं. मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पोर्ट, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रोड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में कामकाज करती है. मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी के पास 1047 करोड रुपए से अधिक का वर्क ऑर्डर है।

हाल में ही मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन ने शेयर बाजार को जानकारी दी थी कि उसने आराध्या हाई पार्क में दो टावर समय से 21 महीने पहले ही डिलीवर कर दिए हैं. मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मुंबई और आसपास के इलाके में कामकाज करने वाली एक रियल एस्टेट कंपनी है. कंपनी ने आराध्या हाई पार्क में ई और एफ टावर की डिलीवरी कर दी है।

मैन इंफ्रा एक इंटीग्रेटेड ईपीसी कंपनी है जो पिछले छह दशक से कामकाज कर रही है. कंपनी पोर्ट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ ही रोड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी कामकाज करती है. रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में मेन इंफ्रा ग्रुप ने मुंबई में अब तक 14 प्रोजेक्ट डिवेलप किए हैं और बेहतरीन क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और टाइम से प्रोजेक्ट डिलीवरी की वजह से कंपनी मुंबई की दिग्गज इंफ्रा कंपनियों में शुमार हो गई है।