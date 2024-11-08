scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारटाटा मोटर्स रिजल्ट्स से पहले क्यों गिरा, क्या करें इस स्टॉक में

टाटा मोटर्स रिजल्ट्स से पहले क्यों गिरा, क्या करें इस स्टॉक में

टाटा मोटर्स के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। रिजल्ट से पहले इस स्टॉक में गिरावट से निवेशकों के मन में सवाल है कि अब इस स्टॉत में क्या किया जाए। हालांकि एनालिस्टों को टाटा मोटर्स के नेट प्रॉफिट में 25-42 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है, क्योंकि सेल्स स्थिर रही है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 8, 2024 11:24 IST
टाटा मोटर्स के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही
टाटा मोटर्स के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही

टाटा मोटर्स के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। रिजल्ट से पहले इस स्टॉक में गिरावट से निवेशकों के मन में सवाल है कि अब इस स्टॉत में क्या किया जाए। हालांकि एनालिस्टों को टाटा मोटर्स के नेट प्रॉफिट में 25-42 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है, क्योंकि सेल्स स्थिर रही है। विश्लेषकों ने कहा कि यात्री वाहन (पीवी) इन्वेंट्री हाई है। लेकिन होगा कि क्या त्योहारी मांग से कंपनी की सेल्स में कोई बदलाव होगा। तिमाही नतीजों से पहले, टाटा मोटर्स के शेयर बीएसई पर 0.97 प्रतिशत की गिरावट के साथ 811.85 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज की राय

पीएल कैपिटल को उम्मीद है कि टाटा मोटर्स पिछले साल की समान तिमाही में 3,887 करोड़ रुपये की तुलना में कंसोलिडेटिड प्रॉफिट में 28.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,990 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज करेगी। पिछले साल की इसी तिमाही में 1,05,128 करोड़ रुपये की तुलना में इसकी बिक्री में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,08,171 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है। एबिटा 8.2 प्रतिशत बढ़कर 14,845 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जबकि मार्जिन 67 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 13.7 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज की राय

एलारा सिक्योरिटीज ने कहा कि टाटा मोटर्स का दूसरी तिमाही का मुनाफा 5,352 करोड़ रुपये हो सकता है, जो पिछले साल की समान तिमाही से 42 फीसदी ज्यादा है। कंपनी की बिक्री में 1.1 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 1,05,128 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की उम्मीद है। टाटा मोटर्स के पीवी सेगमेंट में मॉडल मिक्स में तेज सुधार देखने को मिला, जिससे तिमाही दर तिमाही औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) में बढ़ोतरी हुई।

शेयरखान का अनुमान है कि दूसरी तिमाही में मुनाफा 4,807 करोड़ रुपये रहेगा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,845 करोड़ रुपये था। यह 25 फीसदी की बढ़ोतरी है। कंपनी की बिक्री में 3.9 फीसदी की गिरावट आई है और यह 1,01,070 करोड़ रुपये रह गई है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 1,05,128 करोड़ रुपये थी।

बीएनपी परिबास ने कहा कि जेएलआर में कम थोक बिक्री से टाटा मोटर्स को नुकसान हो सकता है। उसे नकारात्मक आश्चर्य की संभावना दिख रही है। उसने कहा कि पीवी इन्वेंट्री के उच्च स्तर, बढ़ती छूट और त्योहारी मांग के दृष्टिकोण पर प्रबंधन की टिप्पणी 2QFY25 में देखने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 8, 2024