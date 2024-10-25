Laurus Labs, PNB Housing share में क्यों आ गई तेजी

scorecardresearch
सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद शुक्रवार के कारोबार में लॉरस लैब्स लिमिटेड और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 11 प्रतिशत की तेजी आई। पीएनबी हाउसिंग के शुद्ध लाभ में 23 प्रतिशत की वृद्धि ने बाजार के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया, जबकि लॉरस लैब्स के दूसरी तिमाही के लाभ में 46 प्रतिशत की गिरावट ने एनालिस्टों को निराश किया, फिर भी शेयर में तेजी आई।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 25, 2024 14:21 IST

लॉरस लैब्स के शेयर 7.38 फीसदी चढ़कर 478.95 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। वहीं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर 10.90 फीसदी चढ़कर 1,035 रुपये पर पहुंच गए।

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का दूसरी तिमाही का मुनाफा

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का दूसरी तिमाही का मुनाफा सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 471 करोड़ रुपये रहा, जबकि निर्मल बंग ने 463 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था। अन्य आय में वृद्धि और कम प्रावधानों के कारण ऐसा हुआ। दूसरी तिमाही में वितरण में सालाना आधार पर 28 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई और निर्मल बंग वित्त वर्ष 2025 में ईएम सेगमेंट द्वारा संचालित 17 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। उच्च-उपज वाले सेगमेंट में वृद्धि के कारण एनआईएम 3.5 प्रतिशत पर बना हुआ दिख रहा है, जबकि कंपनी द्वारा नई शाखाएं खोलने के कारण परिचालन व्यय के ऊंचे स्तर पर बने रहने की उम्मीद है।

निर्मल बंग ने कहा

निर्मल बंग ने कहा, "हम दूसरी तिमाही में मजबूत वितरण के आधार पर अपने वित्त वर्ष 25/वित्त वर्ष 26 ई अनुमानों को थोड़ा समायोजित करते हैं। 1,100 रुपये (सितंबर 26 ई एबीवीपीएस का 1.5 गुना) के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीदें। 0.9 गुना के 5-वर्षीय औसत पी/एबीवी से अधिक प्रीमियम किफायती आवास/ईएम की ओर बदलाव और परिसंपत्ति गुणवत्ता पर मजबूत निष्पादन को देखते हुए उचित है।"

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि उच्च-लाभ वाले किफायती और उभरते बाजारों की ओर बदलाव, स्थापित परिचालन बुनियादी ढांचा, मजबूत रिकवरी पूल और सुपर प्राइम और एचएनआई से प्राइम और बड़े पैमाने पर संपन्न ग्राहकों की ओर बदलाव, पीएनबी हाउसिंग के लिए आगे चलकर स्वस्थ रिटर्न अनुपात को बढ़ावा देगा।

जेएम फाइनेंशियल ने कहा

जेएम फाइनेंशियल ने कहा, "इसके अलावा, चूंकि कॉरपोरेट संवितरण दूसरी छमाही से शुरू होता है, इसलिए हम यहां से इसके विकास पथ पर आश्वस्त हैं। हम वित्त वर्ष 25-26 में 2.5 प्रतिशत के औसत आरओएएस के बदले 1,200 रुपये (वित्त वर्ष 26 ई बीवी के 1.7 गुना पर मूल्य) के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीद बनाए रखते हैं।"

लॉरस लैब्स के मामले में, एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा कि तिमाही नतीजे मंद रहे और हमारे अनुमान से कम रहे। लेकिन वित्त वर्ष 26 में सीडीएमओ योगदान के संभावित पैमाने के साथ, ब्रोकरेज को उम्मीद है कि सकल मार्जिन में सुधार होगा जिससे लाभप्रदता में समग्र सुधार होगा और परिचालन लाभ में वृद्धि होगी।

एंटिक ने कहा

एंटिक ने कहा, "अन्य व्यावसायिक खंडों के अलावा, हम बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कम प्राप्ति के कारण एआरवी एफडीएफ खंड में अपने अनुमानों में गिरावट का जोखिम देखते हैं। कुल मिलाकर, हमें उम्मीद है कि दो साल की अवधि में राजस्व 11 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ेगा और परिचालन उत्तोलन द्वारा वित्त वर्ष 27 तक एबिटा मार्जिन में सुधार होकर 26 प्रतिशत हो जाएगा।"

इस ब्रोकरेज का मानना है कि लॉरस लैब्स के मौजूदा शेयर मूल्य में सीडीएमओ कारोबार में विस्तार की आशावादिता पूरी तरह झलकती है।

एमओएफएसएल ने कहा कि लॉरस लैब्स के दूसरी तिमाही के आंकड़े काफी हद तक उसके अनुमानों के अनुरूप हैं। उसने कहा कि सीडीएमओ सेगमेंट से बिक्री में बढ़ोतरी और मजबूत परिचालन क्षमता से वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है।

कंपनी ने कहा, "मांग में सुधार तथा अगले 3-4 वर्षों में सीडीएमओ खंड से अपेक्षित बढ़ते योगदान को देखते हुए, हम लॉरस का मूल्यांकन 12 महीने की अग्रिम आय के 35 गुना पर करते हैं, जिससे हमारा लक्ष्य मूल्य 530 रुपये पर पहुंचता है। इसे फिर से खरीदें।"

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 25, 2024