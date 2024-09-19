HAL, RVNL, IRFC, PFC, IRCTC, BHEL, Cochin Shipyard, REC में आज क्यों आई गिरावट?

डिफेंस, रेलवे और NBFC के PSU शेयरों में आज बड़ी बिकवाली के कारण 6 प्रतिशत तक की गिरावट आई गई, जबकि सेंसेक्स और निफ्टी फेड की कटौती के बाद बढ़ रहे थे। एनालिस्टों का कहना है कि कई पीएसयू हाई वैल्युएशन पर कारोबार कर रहे हैं और इसलिए उनमें थोड़ा करेक्शन आ रहा है।

59 पीएसयू इंडेक्स में से केवल 4 शेयर ही बढ़त पर कारोबार

59 पीएसयू इंडेक्स में से केवल 4 शेयर ही बढ़त पर कारोबार कर रहे थे। ऑयल इंडिया 5.92 फीसदी गिरकर 559.55 रुपये पर आ गया। डिफेंस स्टॉक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) बीएसई पर 4.61 फीसदी गिरकर 4,232 रुपये पर आ गया, क्योंकि BSE PSE Index में अब तक 1.5 फीसदी की गिरावट आई है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के अजीत मिश्रा ने कहा

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के अजीत मिश्रा ने कहा, "पीएसयू शेयरों ने हाल में अच्छा परफॉर्म किया है और अब शेयरों में गिरावट आ रही है जो स्वाभाविक है लेकिन शेयरों में गिरावट आगे भी रह सकती है।

बीईएमएल लिमिटेड 4.95 प्रतिशत गिरकर 3,564 रुपये पर आ गया जबकि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में भी 5 प्रतिशत की गिरावट आई। आरईसी 4 प्रतिशत गिरकर 523.70 रुपये पर आ गया जबकि पीएफसी 3.5 प्रतिशत गिरकर 473.80 रुपये पर आ गया। नाल्को, एमआरपीएल, हुडको, आईआरएफसी, भेल, गेल में 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, सेल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, आईआरसीटीसी में भी 3 प्रतिशत तक की गिरावट आई।

एक्सिस सिक्योरिटीज के नीरज चड्डावर

एक्सिस सिक्योरिटीज के नीरज चड्डावर ने कहा, "हमारा मानना है कि स्टाइल और सेक्टर रोटेशन अल्फा उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ महीनों में मिडकैप और स्मॉलकैप द्वारा मजबूत पकड़ के साथ, हमारा मानना है कि मौजूदा स्तरों पर उनका सुरक्षा मार्जिन लार्जकैप की तुलना में कम हो गया है।