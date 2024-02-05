scorecardresearch
China Stock Exchange एक दिन में क्यों गिर गया?

यह गिरावट तब आई जब चीन के शेयरों के पांच साल के निचले स्तर पर गिरने के बाद चीन के प्रतिभूति नियामक ने असामान्य बाजार में उतार-चढ़ाव को रोकने का वादा किया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 5, 2024 17:28 IST
चीन का सीएसआई 1000 सूचकांक सोमवार को कुछ ही घंटों में 8 प्रतिशत से अधिक गिर गया
चीन का सीएसआई 1000 सूचकांक सोमवार को कुछ ही घंटों में 8 प्रतिशत से अधिक गिर गया

China का सीएसआई 1000 सूचकांक सोमवार को कुछ ही घंटों में 8% से अधिक गिर गया। ये सूचकांक लगभग 400 अंक या 8.68% गिरकर 4,177.94 के निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि सीएसआई 100 जैसे लार्जकैप सूचकांक 1.03% बढ़कर 3,042.52 पर था। जनवरी में अब तक CSI1000 इंडेक्स 27 फीसदी गिर चुका है। पिछले एक साल में इसमें 38 फीसदी की गिरावट आई है।

चीनी शेयर सूचकांक

सोमवार को चीनी शेयर सूचकांक में लगातार गिरावट का सातवां दिन था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, सूचकांक के 1,000 घटकों में से 984 सुबह के सत्र में निचले स्तर पर बंद हुए। वित्तीय बाजार सूचकांक प्रदाता चाइना सिक्योरिटीज इंडेक्स कंपनी द्वारा विकसित सीएसआई 1000 इंडेक्स में छोटे बाजार पूंजीकरण और अच्छी तरलता वाले 1,000 ए-शेयर स्टॉक शामिल थे। इसे स्मॉल-कैप ए-शेयर चीनी शेयरों के समग्र प्रदर्शन के बेंचमार्क के रूप में देखा जाता है।

पांच साल के निचले स्तर

यह गिरावट तब आई जब चीन के शेयरों के पांच साल के निचले स्तर पर गिरने के बाद चीन के प्रतिभूति नियामक ने असामान्य बाजार में उतार-चढ़ाव को रोकने का वादा किया। नियामक किसी विशिष्ट उपाय की घोषणा करने से चूक गया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में चीनी निगरानी संस्था के हवाले से कहा गया है कि वह गलत इरादे से की गई शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाएगी और लंबी अवधि की पूंजी को प्रोत्साहित करेगी और निवेशकों की आवाज को गंभीरता से सुनेगी।

चौथी तिमाही

हाल ही में चौथी तिमाही के लिए चीन की जीडीपी वृद्धि का डेटा उम्मीदों से थोड़ा नीचे आया है, उच्च आवृत्ति रिलीज से पता चलता है कि दिसंबर में अवस्फीतिकारी ताकतें बनी हुई हैं, और सरकारी बांड जारी करने में वृद्धि और बुनियादी ढांचे के निवेश में तेजी के बावजूद विकास की गति सपाट थी, एसबीआई फंड्स ने सुझाव दिया एक नोट में। 

घरेलू स्तर

घरेलू स्तर पर, घरेलू शेयर सूचकांक देर से कारोबार में गिर गए। बीएसई सेंसेक्स 354.21 अंक या 0.49 फीसदी गिरकर 71,731.42 पर आ गया. बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.23 फीसदी नीचे आया जबकि बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स 0.33 फीसदी नीचे बंद हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Feb 5, 2024