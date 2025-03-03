Coal India Share: महारत्न पीएसयू कंपनी का शेयर 52 Week Low के करीब! आखिर क्यों गिर रहा है दिग्गज स्टॉक?

Coal India Share Price: महारत्न पीएसयू कंपनी Coal India Limited के शेयर में आज एक बार फिर से भारी गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने 52 Week Low 349.20 रुपये के करीब कारोबार कर रहा है। शेयर ने अपना एक साल का नीचला स्तर 17 फरवरी को बनाया था।

पिछले 1 हफ्ते में दिग्गज पीएसयू स्टॉक करीब 3% गिरा है। चलिए जानते हैं आखिर कोल इंडिया के शेयर में इतनी गिरावट क्यों हैं?

क्यों गिर रहा है Coal India का स्टॉक?

दरअसल कंपनी ने हाल ही में अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि फरवरी में कंपनी का कोयला उत्पादन एक साल पहले की तुलना में 0.9% गिरा है। इस वित्तीय वर्ष में फरवरी में कोल इंडिया का कोयला उत्पादन 74.1 मिलियन टन (एमटी) रहा, जो पिछले साल के वित्तीय वर्ष के इसी महीने में 74.8 मीट्रिक टन से कम है।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि अप्रैल-फरवरी की अवधि में कंपनी का उत्पादन 695.3 मीट्रिक टन था, जो एक साल पहले की अवधि में 685.1 मीट्रिक टन था। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अप्रैल-फरवरी की अवधि के दौरान संचयी कोयला उत्पादन 928.95 मीट्रिक टन था, जो कि एक साल पहले की अवधि में उत्पादित 878.55 मीट्रिक टन फ़ॉसिल फ्यूल से 5.73% अधिक है।

Coal India Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 12:36 बजे तक बीएसई पर 3.68% या 13.60 रुपये टूटकर 355.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.78% या 13.95 रुपये गिरकर 355.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Coal India Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 3 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में करीब 21 प्रतिशत गिरा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 58 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 87 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 98 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।