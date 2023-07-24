निवेशक क्यों पसंद कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स?
हाल ही में फ्लैक्सी कैप फंड्स तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। Bajaj Finserv ने भी फ्लैक्सी कैप फंड्स को लॉन्च कर दिया है। इसका एनएफओ 24 जुलाई 2023 को खुलेगा और 7 अगस्त 2023 को बंद होगा। बजाज फिनसर्व का कहना है कि निवेशक उन सबसे मजबूत मेगाट्रेंड्स से लाभ उठा सकते हैं, जिन्हें उनके इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट अलग अलग सेक्टर, थीम, मार्केट कैपिटलाइजेशन और जियोग्राफीज में देखते हैं। पिछले प्रदर्शन को देखने की बजाय, बजाज फिनसर्व एएमसी की इन्वेस्टमेंट टीम उन मेगाट्रेंड्स पर फोकस करती है, जो मुद्रीकरण यानी कमाई करने के योग्य हों, जिनका दायरा बड़ा हो और लंबी अवधि का प्रभाव हो।
बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ Nimesh Chandan ने कहा कि बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड MEGATRENDS पर आधारित है जो शक्तिशाली दीर्घकालिक परिवर्तन हैं, जो अर्थव्यवस्थाओं, व्यवसायों और कंपनियों को प्रभावित करते हैं। मेगाट्रेंड्स का पता लगाने से दीर्घकालिक बॉय-एंड-होल्ड निवेश के अवसरों का रास्ता खुलता है और यह साइक्लिकल, थीमैटिक और फैक्टर इन्वेस्टिंग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। हमारा पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म, मल्टी थीमैटिक, मल्टी-कैप, मल्टी-सेक्टर और ग्रोथ-ओरिएंटेड होगा। हाल ही में बाजार में कई AMCs ने फ्लैक्सी कैप फंड्स बाजार में उतारे हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय फंड्स पराग पारेख और एक्किस फ्लैक्सी कैप है लेकिन अब बजाज ने भी फ्लैक्सी कैप फंड्स की मार्केट में उतरकर तगड़ा कंपीटिशन दिया है।