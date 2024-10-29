Tata Motors, Bajaj Auto, Maruti समेत ऑटो शेयरों में भारी गिरावट क्यों?

Tata Motors के शेयर मंगलवार को निफ्टी 50 इंडेक्स में टॉप लूजर्स के तौर पर देखा जा रहा हैं, जो 6 प्रतिशत तक गिर चुके हैं। न सिर्फ टाटा मोटर्स, बल्कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स के लगभग सभी स्टॉक्स, जैसे बजाज ऑटो से लेकर मारुति सुजुकी इंडिया तक, सितंबर तिमाही के नतीजों से पहले और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 2% से 3% के बीच नुकसान के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक

रिपोर्टों के मुताबिक ऑटो डीलरों के पास लगभग 8 लाख व्हीकल्स की इन्वेंट्री है, जिसकी वैल्यू ₹79,000 करोड़ से अधिक है। रिपोर्ट में ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि श्राद्ध और पीतृपक्ष जैसे मौसमी कारणों, भारी बारिश और सुस्त अर्थव्यवस्था ने स्थिति को और खराब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक डीलर्स अब ऐतिहासिक रूप से हाई इन्वेंट्री स्तर पर 80-85 दिनों के बीच बैठे हैं,

सितंबर तिमाही के परिणामों की रिपोर्ट करने वाले ज्यादातर ऑटो निर्माताओं की कमेंट्री भी सुस्त रही हैं। बजाज ऑटो ने त्योहारों के शरुआती चरण के दौरान 1-2% बढ़ोतरी का उल्लेख किया, जबकि टीवीएस मोटर के शेयर भी अपनी कमाई रिपोर्ट करने के बाद गिर गए। टाटा मोटर्स के शेयर दिन की निचले स्तरों से रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में ₹841 पर 4.1% नीचे ट्रेड कर रहे हैं।

पिछले महीने, ब्रोकर फर्म UBS ने टाटा मोटर्स पर "सेल" रेटिंग जारी की थी, जिसका टारगेट प्राइसय ₹825 था। UBS ने अपनी नोट में सवाल उठाया था कि क्या निवेशकों को टाटा मोटर्स की ब्रिटिश सब्सिडियरी जगुआर लैंड रोवर (JLR) में छूट के बढ़ने को लेकर चिंतित होना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

