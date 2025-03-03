Angel One Share Price: धड़ाम! 52 Week Low पर पहुंचा भाव - वजह?

Angel One Share Price: स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म Angel One Ltd के शेयर में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। आज स्टॉक ने अपना 52 Week Low 1,951.20 रुपये को टच किया है। पिछले 1 हफ्ते में अगर देखें तो शेयर इस दौरान 11 प्रतिशत गिरा है। चलिए जानते हैं क्या है गिरावट की बड़ी वजह?

आज क्यों गिरा Angel One?

दरअसल बीते कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 28 फरवरी को कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसके कुछ कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच मिल गई है जो अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) पर होस्ट किए गए हैं। कंपनी अब एक बाहरी विशेषज्ञ के साथ काम कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या हुआ और इसे कैसे ठीक किया जाए।

एंजेल वन ने कहा कि उसे उसके डार्क-वेब मॉनिटरिंग पार्टनर द्वारा उल्लंघन के बारे में पता चला था और उसने तुरंत अपने AWS क्लाउड और अन्य एप्लिकेशन के सभी क्रेडेंशियल बदल दिए। इस खबर के बाद से ही शेयर 28 तारीख को भी गिरा था और आज एक बार फिर से गिरा है और अपने एक साल के नीचले स्तर पर चला गया है।

Angel One Share Price

दोपहर 1:03 बजे तक शेयर बीएसई पर 7.90% या 171.20 रुपये गिरकर 1996.75 अंक पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 8.04% या 174.50 रुपये टूटकर 1,994.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Angel One Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 12 प्रतिशत गिरा है। वहीं पिछले 1 महीने में शेयर 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 34 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 20 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में करीब 29 प्रतिशत गिरा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर 78 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 साल में 54 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।