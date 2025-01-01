ITC, BEL, HDFC Bank, RIL समेत किन शेयरों पर हो सकता है खेल!

निफ्टी के कॉम्पॉनेंट जैसे Trent Ltd, Mahindra & Mahindra Ltd, Bharat Electronics Ltd और Bharti Airtel Ltd ने 2024 में 50-130 प्रतिशत की बढ़त हासिल की, जबकि 50-पैक NSE बैरोमीटर ने 8.7 प्रतिशत रिटर्न दिया। 2025 के लिए विश्लेषक ITC Ltd, ICICI Bank Ltd, Reliance Industries Ltd, Titan Company Ltd, HDFC Bank Ltd और Bajaj Auto जैसे कुछ स्टॉक्स पर बुलिश हैं। वे Mahindra & Mahindra Ltd के प्रति भी सकारात्मक बने रहे।

advertisement

2025 में 2024 के मुकाबले अधिक चुनौतियों और बढ़े हुए बाजार उतार-चढ़ाव की संभावना है, जो जोखिम प्रबंधन में अनुशासन और सतर्क निवेश दृष्टिकोण की आवश्यकता को महत्वपूर्ण बनाता है। Religare Broking Ltd के SVP, रिसर्च, अजित मिश्रा ने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि Reliance Industries, HDFC Bank और Titan 2025 में ठोस रिटर्न देने के मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि Reliance Industries रिटेल, डिजिटल सर्विस और नई ऊर्जा में अपने विविधीकृत विकास इंजन से फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसे O2C और अपस्ट्रीम बिजनेस में GRM मार्जिन और मजबूत गैस मूल्य निर्धारण के जरिए सपोर्ट हासिल है।

Choice Broking के सहायक उपाध्यक्ष जथिन कैथवलप्पिल ने ICICI Bank, Bajaj Auto और Titan Company को 2025 के लिए अपनी प्रमुख Nifty पिक्स के रूप में चुना।

Anand Rathi Shares and Stock Brokers के नरेंद्र सोलंकी ITC को दिलचस्प मानते हैं। उन्होंने कहा कि ITC के पैक्ड फूड्स जैसे Ashirwad, Sunfeast, YiPPee! और Bingo!; और पर्सनल केयर उत्पादों ने लोकप्रियता प्राप्त की है। मजबूत बैलेंसशीट, कोई कर्ज नहीं और होटल डेमर्जर से मिलने वाली वैल्यू के साथ, ITC प्रॉफिटिबिलटी के लिए अच्छी स्थिति में है।

उन्होंने कहा का कि M&M पर नरेंद्र सोलंकी ने कहा कि कंपनी ने FY25 के लिए ट्रैक्टर सेगमेंट में 5 प्रतिशत और ऑटो सेगमेंट में 15-18 प्रतिशत वॉल्यूम वृद्धि का मार्गदर्शन किया है, जो UV के मजबूत ऑर्डर बैकलॉग, ICE और EV में नए लॉन्च और ट्रैक्टर्स में नेतृत्व की स्थिति के आधार पर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।