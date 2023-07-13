scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNSE ने कौन से बदले नियम? जानिए

NSE ने कौन से बदले नियम? जानिए

मिडकैप F&O मंथली एक्सपायरी भी सोमवार को होगी। सोमवार को अवकाश होने की स्थिति में शुक्रवार को एक्सपायरी होगी। 21 अगस्त को सोमवार की पहली वीकली एक्सपायरी होगी।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 13, 2023 10:05 IST
निफ्टी मिडकैप एफएंडओ की विकली एक्सपायरी में बदलाव किया गया है। एनएसई की नए सुर्कुलर के मुताबिक निफ्टी मिडकैप F&O की वीकली एक्सपायरी अब बुधवार की जगह सोमवार को होगी। मिडकैप F&O मंथली एक्सपायरी भी सोमवार को होगी। सोमवार को अवकाश होने की स्थिति में शुक्रवार को एक्सपायरी होगी। 21 अगस्त को सोमवार की पहली वीकली एक्सपायरी होगी।

इसके अलावा अब गुरुवार की जगह बुधवार को निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी होगी।
हालांकि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 सितंबर से वीकली एक्सपायरी डेट से ये बदलाव लागू होंगे। निफ्टी बैंक की मासिक, क्वार्टरली एक्सपायरी महीने के आखिरी गुरुवार को ही रहेगी। निफ्टी बैंक की बुधवार को पहली वीकली एक्सपायरी 6 सितंबर को होगी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
