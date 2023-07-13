NSE ने कौन से बदले नियम? जानिए
निफ्टी मिडकैप एफएंडओ की विकली एक्सपायरी में बदलाव किया गया है। एनएसई की नए सुर्कुलर के मुताबिक निफ्टी मिडकैप F&O की वीकली एक्सपायरी अब बुधवार की जगह सोमवार को होगी। मिडकैप F&O मंथली एक्सपायरी भी सोमवार को होगी। सोमवार को अवकाश होने की स्थिति में शुक्रवार को एक्सपायरी होगी। 21 अगस्त को सोमवार की पहली वीकली एक्सपायरी होगी।
इसके अलावा अब गुरुवार की जगह बुधवार को निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी होगी।
हालांकि अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 सितंबर से वीकली एक्सपायरी डेट से ये बदलाव लागू होंगे। निफ्टी बैंक की मासिक, क्वार्टरली एक्सपायरी महीने के आखिरी गुरुवार को ही रहेगी। निफ्टी बैंक की बुधवार को पहली वीकली एक्सपायरी 6 सितंबर को होगी।
