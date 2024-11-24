20 सालों में ₹5 करोड़ बनाने के लिए कौन सी Mutual Fund स्कीम में निवेश करें?

मैं 20 साल में ₹5 करोड़ बनाना चाहता हूं, मुझे कौन से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए? क्या आप लंबी अवधि (12-15 साल) के लिए हाई रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स की सिफारिश कर सकते हैं? मैं 40 साल का हूं और 15-20 साल में ₹5 करोड़ बनाना चाहता हूं।

उत्तर: संजीव बजाज, ज्वाइंट चेयरमैन और एमडी, BajajCapital

निवेशक के निवेश का समय, जोखिम की क्षमता और लक्ष्य जानना महत्वपूर्ण होता है, इससे पहले कि हम निवेश की रणनीति का सुझाव दें। यदि निवेश का समय लंबा है और जोखिम की क्षमता आक्रामक है, तो इक्विटी-आधारित पोर्टफोलियो बनाना उचित होगा।

चूंकि आपका लक्ष्य अगले 15-20 सालों में ₹5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, इसलिए इक्विटी-आधारित पोर्टफोलियो बनाना होगा, जिसे वैराइटी के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

आपके ₹5 करोड़ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, आप अगले 20 सालों के लिए ₹50,000 प्रति माह की SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) से निवेश शुरू कर सकते हैं (मानते हुए कि CAGR रिटर्न 12% होगा)। यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी अतिरिक्त बचत का उपयोग इक्विटी-आधारित म्यूचुअल फंड योजनाओं में SIP के जरिए से निवेश करें, जो आपको लक्ष्य जल्दी पूरा करने में मदद करेगा।

इसके अलावा, आप बाजार में भारी गिरावट का फायदा उठाकर अपनी SIP राशि को बढ़ा सकते हैं, जिससे लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो सकता है।

इस बीच, आप अपनी मासिक SIP राशि को समान रूप से निम्नलिखित म्यूचुअल फंड्स में बांट सकते हैं:

Kotak Multi Cap Fund

Nippon India Multi Cap Fund

Motilal Oswal Mid Cap Fund

Nippon India Growth Fund

HDFC Flexi Cap Fund

Motilal Oswal Flexi Cap Fund

Bandhan Small Cap Fund

ICICI Prudential Bluechip Fund

Franklin India Feeder Franklin US Opportunities Fund

इस प्रकार आपका पोर्टफोलियो अलग-अलग श्रेणी और AMCs के हिसाब से डायवर्सिफाई होगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

