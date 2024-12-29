Mazagaon Dock, HAL या BEL, 2025 में कौन सा Defence Stock दिखाएंगे दम?
भारत का डिफेंस सेक्टर अपनी ग्रोथ स्टोरी को फिर से लिख रहा है, जिसे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के जरिए समर्थित नीतियों से शक्ति मिल रही है। प्रोडक्शन ₹1.3 ट्रिलियन तक बढ़ चुका है और सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य FY25 तक ₹1.8 ट्रिलियन तक पहुंचने का है।
यह बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं है, यह भारत को एक रक्षा महाशक्ति के रूप में वैश्विक दृष्टिकोण को दोबारा आकार दे रही है।
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 2023 में ₹4.4 ट्रिलियन तक मंजूरी मिली हैं, जो वर्ष दर वर्ष 29 प्रतिशत की वृद्धि है। यह आवंटन भारत के ऑपरेशन्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रयास को दर्शाता है।
ब्रोकरेज फर्म Antique का मानना है कि रक्षा क्षेत्र FY25 के अंत तक मजबूत स्थिति में पहुंचने के लिए तैयार है। साल की पहली छमाही में पूंजीगत खर्च में 20 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, Q4FY25 में कई बड़े पैमाने पर आदेशों के अंतिम रूप लेने के साथ एक महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है। 2024 के बजट में ₹1.7 ट्रिलियन की पूंजीगत राशि इस आशावादी दृष्टिकोण को और मजबूत करती है।
एंटीक्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डाइनामिक्स लिमिटेड (BDL), मझगांव डॉक, और PTC इंडस्ट्रीज़ को शीर्ष निवेश विकल्पों के रूप में पहचाना है।
HAL: Tejas Mk1A की डिलीवरी पर नजरें हैं, जिसे GE एवीएशन के F-404 इंजन के जरिए सपोर्ट किया गया है। टारगेट प्राइस: ₹5,902
BDL: आकाश वेपन सिस्टम सप्लाई में देरी अब कम हो रही है, जिससे विकास के अवसर बढ़ रहे हैं। टारगेट प्राइस: ₹1,357
Mazagaon Dock: कलवरी-क्लास विस्तार (₹350 बिलियन) और P75I (6 AIP-क्लास पनडुब्बियां) जैसे पनडुब्बी प्रक्षेपण इसके संभावनाओं को ऊंचा करते हैं। टारगेट प्राइस: ₹5,513
PTC Industries: टाइटेनियम और सुपरऑलॉय इंजीनियरिंग में अग्रणी बनकर, यह वैश्विक स्तर पर एक स्थान बना रहा है। टारगेट प्राइस: ₹19,653
BEL: मजबूत सरकारी आदेशों के साथ, BEL की रेवेन्यू और एक्सपोर्ट में नजरिया बढ़ता जा रहा है। टारगेट प्राइस: ₹373।
रक्षा शेयरों में वृद्धि सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों तक सीमित नहीं है। भारत का निजी क्षेत्र भी ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो नई तकनीकों की पेशकश कर रहा है, जो निवेश नजरिये को फिर से परिभाषित कर सकती है।
Antique यह भी बताता है कि रक्षा शेयरों में हाल की मूल्य सुधार एक आकर्षक एंट्री देता हैं, जिससे 2025 निवेशकों के लिए इस परिवर्तनकारी क्षेत्र को देखने का उपयुक्त वर्ष बन सकता है।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।