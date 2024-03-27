किन 25 शेयरों में होगा T+0 कारोबार, जानिए पूरी लिस्ट

BSE द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन 25 कंपनियों के शेयर उसी दिन सेटलमेंट करने के लिए उपलब्ध होंगे, उनमें शामिल हैं: अंबुजा सीमेंट्स, अशोक लीलैंड, बजाज ऑटो, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बिड़लासॉफ्ट, सिप्ला, कोफोर्ज, डिविस लेबोरेटरीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स कंपनी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलटीआईमाइंडट्री, एमआरएफ, नेस्ले इंडिया, एनएमडीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, पेट्रोनेट एलएनजी, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशंस, ट्रेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और वेदांता। पिछले हफ्ते, पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा था कि नया ढांचा 25 शेयरों के सीमित सेट और दलालों के सीमित सेट के लिए पेश किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे निपटान चक्र की शुरुआत से संबंधित काम कई महीनों से हो रहा था, जिसमें पूंजी बाजार के सभी हितधारक, विशेष रूप से बाजार बुनियादी ढांचे के मध्यस्थ (एमआईआई) जैसे एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन, निपटान को कम करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। वर्तमान T+1 से उसी दिन तक चक्र करें और अंततः तत्काल निपटान की ओर बढ़ें।

एमआईआई

“एमआईआई की प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और क्षमता का महत्वपूर्ण विकास, समाशोधन और निपटान समयसीमा को आगे बढ़ाने के अवसर प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, भारत के डिपॉजिटरी इकोसिस्टम में डिजिटल रूप में व्यक्तिगत ग्राहक स्तर की होल्डिंग्स की दृश्यता है, और इसलिए प्रतिभूतियों के तत्काल हस्तांतरण को प्रभावित करने की क्षमता है और साथ ही भारत के भुगतान और निपटान पारिस्थितिकी तंत्र ने लंबे समय से धन के वास्तविक समय हस्तांतरण की अनुमति दी है, ”सेबी परिपत्र में कहा गया है। पिछले सप्ताह।

निवेशकों

इसमें कहा गया है, "एक छोटा निपटान चक्र निवेशकों के लिए लागत और समय दक्षता, शुल्क में पारदर्शिता लाएगा और समाशोधन निगमों और समग्र प्रतिभूति बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में जोखिम प्रबंधन को मजबूत करेगा।"

सेबी के परिपत्र

सेबी के परिपत्र में आगे कहा गया है कि एमआईआई को समय-समय पर अपनी वेबसाइटों पर टी+0 निपटान चक्र के बीटा संस्करण में भाग लेने वाले दलालों की सूची का प्रसार करना होगा और गतिविधियों की प्रगति पर एक पाक्षिक रिपोर्ट भी प्रदान करनी होगी। अगली दिशा तक T+0 निपटान चक्र का बीटा संस्करण।