scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार15 लाख से ज्यादा की FD कहां करें?

15 लाख से ज्यादा की FD कहां करें?

फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 15 लाख रुपये से अधिक जमा करना चाहते हैं? ऐसे निवेश पर ज्यादा रिटर्न पाने की तलाश कर रहे हैं? स्टेट बैंक इंडिया आपको PPF, NSC और अन्य पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम की तुलना में ज्यादा ब्याज की पेशकश कर रहा है।

Advertisement
New Delhi,UPDATED: Apr 9, 2023 12:12 IST
thumb
thumb

15 लाख से ज्यादा की FD कहां करें?

फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 15 लाख रुपये से अधिक जमा करना चाहते हैं? ऐसे इनवेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न पाने की तलाश कर रहे हैं? तो आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको PPF, NSC और पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम के मुकाबले ज्यादा ब्याज की पेशकश कर रहा है।

advertisement

एसबीआई लेकर आया है सर्वोत्तम टर्म डिपॉजिट स्कीम, जिसमें सीनियर सिटीजन 2 साल की डिपॉजिट पर 7.9 फीसदी ब्याज पा सकते हैं। वहीं 60 साल से कम उम्र के निवेशक 2 साल की अवधि वाले SBI के सर्वोत्तम डिपॉजिट पर 7.4 फीसदी रिटर्न हासिल कर सकते हैं।सर्वोत्तम स्कीम के तहत 1 साल की एफडी पर सीनियर सिटिजन को 7.6 फीसदी ब्याज मिल सकता है। वहीं 60 साल से कम उम्र के इंवेस्टर्स को समान स्कीम और अवधि के निवेश पर 7.1% ब्याज मिल सकता है।

एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक 17 फरवरी 2023 से सर्वोत्तम डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट के ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा एसबीआई ने अपनी एक और स्कीम अमृत कलश डिपॉजिट में बदलाव किया है। इस योजना के तहत एसबीआई सीनियर सिटिजन को 2 साल से, 3 साल से कम और 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की डिपॉजिट पर 7.5% ब्याज की पेशकश कर रहा है।

वहीं 60 साल से कम उम्र के निवेशकों को समान स्कीम और अवधि के डिपॉजिट पर 7.1% ब्याज की पेशकश कर रहा है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये समय एफडी का चल रहा है। इससे पहले एफडी में निवेश इतना आकर्षक नहीं था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Mar 17, 2023