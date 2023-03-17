15 लाख से ज्यादा की FD कहां करें?

फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 15 लाख रुपये से अधिक जमा करना चाहते हैं? ऐसे इनवेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न पाने की तलाश कर रहे हैं? तो आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको PPF, NSC और पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम के मुकाबले ज्यादा ब्याज की पेशकश कर रहा है।

advertisement

एसबीआई लेकर आया है सर्वोत्तम टर्म डिपॉजिट स्कीम, जिसमें सीनियर सिटीजन 2 साल की डिपॉजिट पर 7.9 फीसदी ब्याज पा सकते हैं। वहीं 60 साल से कम उम्र के निवेशक 2 साल की अवधि वाले SBI के सर्वोत्तम डिपॉजिट पर 7.4 फीसदी रिटर्न हासिल कर सकते हैं।सर्वोत्तम स्कीम के तहत 1 साल की एफडी पर सीनियर सिटिजन को 7.6 फीसदी ब्याज मिल सकता है। वहीं 60 साल से कम उम्र के इंवेस्टर्स को समान स्कीम और अवधि के निवेश पर 7.1% ब्याज मिल सकता है।

एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक 17 फरवरी 2023 से सर्वोत्तम डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट के ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा एसबीआई ने अपनी एक और स्कीम अमृत कलश डिपॉजिट में बदलाव किया है। इस योजना के तहत एसबीआई सीनियर सिटिजन को 2 साल से, 3 साल से कम और 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की डिपॉजिट पर 7.5% ब्याज की पेशकश कर रहा है।

वहीं 60 साल से कम उम्र के निवेशकों को समान स्कीम और अवधि के डिपॉजिट पर 7.1% ब्याज की पेशकश कर रहा है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये समय एफडी का चल रहा है। इससे पहले एफडी में निवेश इतना आकर्षक नहीं था।