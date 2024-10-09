IREDA Share कब 310 रुपए के अपने ऑल टाइम को पार कर सकता है?

Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) Ltd. के शेयरों में चार दिन की गिरावट थम गई है। इन चार दिनों की गिरावट के दौरान स्टॉक 10% गिर गया था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या स्टॉक में तेजी का दौर शुरु हो चुका है? IREDA अपने ऑल टाइम हाई 310 रुपए प्रति शेयर के लेवल पर कब पहुंचेगा?

क्या कहता है चार्ट?

टेक्निकल तौर पर देखें तो IREDA के शेयर अभी भी ₹224 के आसपास के स्तर पर स्थित अपने 100-डे मूविंग एवरेज से नीचे हैं। चार दिन की गिरावट के दौरान IREDA का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 33 के स्तर तक गिर गया, जो 'ओवर्सोल्ड' जोन के करीब है। 30 से नीचे का RSI का मतलब है कि स्टॉक 'ओवर्सोल्ड' जोन में है।

एक्सपर्ट्स की राय

InCred Equities का कहना है कि IREDA ने इस साल मजबूत वॉल्यूम के साथ एक बहुत मजबूत रैली की। हालांकि हाल के समय में ये स्टॉक टॉप से 30% से अधिक गिर चुका है। यह पहली बार 89-दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और एक वेज ब्रेकडाउन के साथ भी है। यह एक डाउनट्रेंड की विशेषता के रूप में लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन गिरावट मुख्य वजह वॉल्यूम की कमी होना है, जिससे यह सुझाव मिलता है कि ₹235 के स्तर के ऊपर बंद होने से ऊपर की ओर फिर से तेजी शुरू हो सकती है।

आनंद राठी के जिगर पटेल का कहना है कि ₹310 के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँचने के बाद IREDA ने लगभग 100 अंक की तेज गिरावट देखी गई है। जिससे इसके स्टॉक वैल्यू में 33% की गिरावट आई। मौजूदा स्थिति में प्राइस एक्शन पिछले ब्रेकआउट जोन के पास स्थिर हो गई है, जो चार्ट में संभावित सोपर्ट लेवल को दर्शाता है। टेक्निकल हिसाब से, दैनिक Relative Strength Index (RSI) ने 33 के स्तर के आसपास एक तेज, V-शेप रिकवरी बनाई है, जो स्टॉक की मूवमेंट में संभावित उलटफेर का इशारा करता है। इन कारणों को देखते हुए हम ₹218 - ₹223 के प्राइस रेंज में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की जा सकती है, जिसका टारगेट ₹250 का ऊपर की ओर है। स्टॉप-लॉस ₹205 के पास रखा जाना चाहिए।

मजबूत फंडामेंटल

मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के लिए, जो 30 सितंबर को समाप्त हुई है। IREDA के जरिए लोन सेन्शन्स पिछले वर्ष की तुलना में 303% बढ़कर ₹17,860 करोड़ हो गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह ₹4,437 करोड़ था। वहीं लोन डिस्बर्समेंट के मामले में IREDA ने 30 सितंबर को समाप्त हुई अवधि में पिछले वर्ष की इसी छमाही की तुलना में 56% अधिक लोन डिसबर्समेंट किए गए। कंपनी ने ₹9,787 करोड़ का लोन बांटा है जबकि पिछले साल यह ₹6,273 करोड़ था।

आपको बता दें कि इस स्टॉक ने पिछले साल ₹32 के IPO मूल्य पर लिस्टिंग की थी। ₹310 के अपने शिखर पर, यह स्टॉक अपने IPO वैल्यू से लगभग 10 गुना बढ़ चुका था। हालाँकि ये हाल के शिखर से 30% नीचे है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।