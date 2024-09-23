Tata Steel में खबर क्या है और आगे इस स्टॉक में कितना दम है?
Tata Steel का शेयर आज फिर खबरों में है कंपनी ने हाल ही में 27,000 करोड़ रुपये के निवेश से ओडिशा के कलिंगनगर में अपने प्लांट की कच्चे इस्पात उत्पादन क्षमता को 3 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) से बढ़ाकर 8 MTPA करने की घोषणा की है। शुक्रवार को टाटा स्टील का शेयर 152.05 रुपये पर बंद हुआ और आज स्टॉक फ्लैट कारोबार कर रहा है। अगर रिटर्न की बात करें तो एक साल में इस स्टॉक ने 18.51% की तेजी दिखाई है और इस साल 2024 में अब तक ये 8.68% बढ़ा है।
भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस के चालू होने की घोषणा
कंपनी ने शुक्रवार को बाजार खुलने के बाद कलिंगनगर में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस के चालू होने की घोषणा की। कंपनी ने कहा कि इस विस्तार से टाटा स्टील के फ्लैट उत्पादों के पोर्टफोलियो में भी वृद्धि होगी।
क्या रहेगा आगे का रुझान?
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टाटा स्टील के विस्तार से कंपनी के उत्पादन और मुनाफे में बढ़ोतरी की संभावना है, जो निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत है। इसलिए, टाटा स्टील का स्टॉक निवेशकों की नज़र में बना रहेगा।