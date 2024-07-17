Vodafone Idea Share को लेकर क्या आई बड़ी खबर

Vodafone Idea के स्टॉक पर एक खास रिपोर्ट आई है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में सुस्ती देखने को मिल रही है। लेकिन मंगलवार को स्टॉक में तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में तो यह शेयर 5 फीसदी तक उछल गया था। कारोबार के आखिरी में 0.66% की बढ़त के साथ 16.80 के स्तर पर बंद हुआ है। अब यहां ग्लोबल ब्रोकरेज ने वोडाफोन आइडिया पर रिपोर्ट जारी की है, जो काफी अहम है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने Vi पर रिपोर्ट जारी की

तो आपको बताएं कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने Vi पर रिपोर्ट जारी की है। इस स्टॉक पर ब्रोकरेज काफी बुलिश दिख रहा है। स्टॉक में आगे और बढ़त की उम्मीद जताई जा रही है और ब्रोकरेज ने स्टॉक में खरीद की सलाह बनाए रखी है। तो यहां समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक के नए टारगेट क्या दिए गए हैं और क्यों ब्रोकरेज को लगता है कि इस स्टॉक में दम है? हाल ही में कंपनी के जरिए AGR के बकाया पर दायर की गई अर्जी पर चीफ जस्टिस विचार के लिए तैयार हो गए हैं। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जी पर सुनवाई से कर्ज में डूबी कंपनी के लिए कुछ उम्मीदें बनी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो केस को लिस्ट कराने पर जल्द ही फैसला लेंगे। सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अर्जी पर विचार करने के बाद परिणाम कंपनी के पक्ष में आता हैं तो कर्ज में 30 से 35 हजार करोड़ रुपये तक की कमी देखने को मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया को सरकार को AGR बकाया के रूप में 58 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम चुकानी है।

स्टॉक के लिए खरीद की सलाह

सिटी ने स्टॉक के लिए खरीद की सलाह जारी की है और स्टॉक के लिए 23 का लक्ष्य रखा है। मंगलवार के बंद स्तर के मुकाबले यहां से आगे करीब 37 फीसदी की और बढ़त संभव है।

कैसा रहा स्टॉक का प्रदर्शन

स्टॉक में बीते कुछ समय से तेज उछाल देखने को मिला है और एक साल में स्टॉक ने अपने निवेशकों को 128 फीसदी से ज्यादा की रिटर्न दिया है। वहीं 3 महीने में स्टॉक करीब 30 फीसदी बढ़ चुका है। हालांकि एक महीने से स्टॉक में सुस्ती देखने को मिल रही है।

वोडाफोन आइडिया के शेयरहोल्डर

हाल में वोडाफोन आइडिया के शेयरहोल्डर ने 2458 करोड़ रुपये के प्रिफ्रेंशियल इश्यू को मंजूरी दी है। इश्यू के तहत कंपनी के वेंडर नोकिया और एरिक्सन को शेयर जारी किए जाने हैं। इसमे से 1520 करोड़ के प्रिफ्रेंशियल शेयर नोकिया सॉल्यूशंस को और 938 करोड़ रुपये के प्रिफ्रेंशियल शेयर एरिक्सन इंडिया को जारी किए जाने हैं।