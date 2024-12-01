दिसंबर महीने की शुरुआत से क्या-क्या बदला? आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

scorecardresearch
दिसंबर के महीने की शुरुआत से आपकी जेब से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। 1 दिसंबर 2024 से फाइनेंस से जुड़े कई नियम जिसमें LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों और बैंकों की छुट्टी को लेकर तमाम जानकारियां आपके सामने रखते हैं। जानिए और क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं आज से...

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 1, 2024 12:09 IST

दिसंबर के महीने की शुरुआत से आपकी जेब से जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। 1 दिसंबर 2024 से फाइनेंस से जुड़े कई नियम जिसमें LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों और बैंकों की छुट्टी को लेकर तमाम जानकारियां आपके सामने रखते हैं। जानिए और क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं आज से...

बदले SBI क्रेडिट कार्ड के नियम
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से जुड़े एक महत्वपूर्ण बदलाव का आज से लागू हो गया है। अगर आप घरेलू खर्च के अलावा डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स या मर्चेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए SBI के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको इस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। यह जानकारी SBI कार्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

महंगाई का झटका
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया है। यह लगातार 5वां महीना है जब इसकी कीमत बढ़ाई गई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1818.50 रुपये हो गई है, जिसमें 16.50 रुपये का इजाफा किया गया है। हालांकि, घरेलू गैस सिलेंडर (14 किलो) की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

धोखाधड़ी रोकने के लिए नियम
टेलिकॉम रेगुलेटर TRAI आज से कमर्शियल मेसेज और OTP से संबंधित ट्रेसेबिलिटी नियम लागू होने जा रहा है। इन नियमों का उद्देश्य स्पैम और धोखाधड़ी वाले संदेशों को रोकना और उपभोक्ताओं की सुरक्षा को बढ़ाना है। पहले इसे 31 अक्टूबर तक लागू किया जाना था, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की मांग पर इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर की गई थी। नए नियमों के कारण ग्राहकों को OTP  डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ सकता है।

UAN एक्टिवेशन की अंतिम तारीख
भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों को अपने नए कर्मचारियों के आधार से जुड़े UAN को एक्टिवेट करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की थी। UAN एक्टिवेट करना जरूरी है, ताकि कर्मचारियों को EPFO से संबंधित सुविधाओं जैसे PF, पेंशन, बीमा और ELI का लाभ मिल सके। इसके लिए आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना जरूरी था।

बैंक छुट्टियों की लिस्ट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर महीने के लिए बैंक छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस महीने कुल 17 दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी। यह छुट्टियां विभिन्न राज्यों में मनाए जाने वाले पर्वों और आयोजनों के आधार पर तय की गई हैं। इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ रविवार का साप्ताहिक अवकाश भी शामिल है। आप रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर इन छुट्टियों की सूची देख सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 1, 2024