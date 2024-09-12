इस महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा की जाने वाली दरों में कटौती से भारतीय बाजारों पर असर पड़ना लाजिमी है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो पता चलता है कि जब-जब अमेरिका में रेट कट हुआ तब-तब भारत में 2001 और 2007-08 में इक्विटी में बड़ी गिरावट आई थी। हालांकि एक साल 2019 में शेयर बाजार में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। कई जानकारों का मानना है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक 17-18 सितंबर को अमेरिकी फेड की बैठक में दरों में 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है। हालांकि, आईएनजी को लगता है कि अमेरिकी फेड 50 आधार अंकों की दर कटौती करेगा।

फरवरी 2000 और दिसंबर 2001 के बीच बेंचमार्क एनएसई निफ्टी में लगभग 40% की गिरावट आई थी, जब यूएस फेड ने 2001 में लगातार दरों में कटौती के साथ कुल 5.25 प्रतिशत अंकों की ब्याज दरों में कमी की ब्याज दरों में कटौती के बाद बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स में गिरावट क्यों र - उछल गए, तीन महीनों में 30% से अधिक की तेजी आई थी हालांकि, 2008 में निफ्टी में गिरावट आई थी।

ब्याज दरों में कटौती के बाद बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स में गिरावट क्यों आई और क्या निवेशक अब इससे उम्मीद कर सकते हैं? नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्याज दरों में कटौती आम तौर पर आय में कमी के बाद होती है। ब्याज दरों में भारी कटौती होने पर ही बाजार में तेजी आती है।

ब्रोकरेज ने कहा कि ब्याज दरों में देरी से होनुवामा ने कहा, कटौती ने अतीत में सबसे ज्यादा नुकसान महंगे शेयरों को पहुंचाया है जिन शेयरों का पीई सबसे ज्यादा होता है वहां गिरावट ज्यादा आती है।

नुवामा ने कहा, "आज, भारतीय मिड-कैप और साइक्लिकल (ऑटो, पीएसयू, इंडस्ट्रियल, मेटल) ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें दशक भर में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन है। हम इन पर बहुत ज़्यादा अंडरवेट हैं। हम डिफेंसिव अप्रोच बनाए हुए हैं।

2001 और 2007-08 की गिरावट के बारे में बताते हुए नुवामा ने कहा कि 2001 में, यू.एस. फेड की दरों में कटौती में देरी हुई (डॉट-कॉम बबल के फटने के नौ महीने बाद)। इसके अलावा, घरेलू मांग कमजोर थी (बीएसई 500 की टॉप लाइन 10% से नीचे)। इसलिए, 2001 में निफ्टी में तेज गिरावट आई। 2007 में, जब फेड ने दरों में कटौती की, तो घरेलू/ईएम मांग में उछाल आया, जबकि यू.एस. अर्थव्यवस्था धीमी हो गई थी - शुरुआती कटौती के दौरान निफ्टी में 30% की उछाल आई।

मौजूदा बाजार प्रदर्शन

अगर मौजूदा बाजार प्रदर्शन पर नज़र डालें तो पता चलता है कि पिछले साल के दौरान बाजारों में जोरदार तेजी आई है, खास तौर पर मिड-कैप में। नुवामा ने कहा, "यह वैसा ही है जैसा हमने 2007 के चक्र में देखा था, जब चक्रीयता के कारण जोरदार तेजी आई थी।" हालांकि, इसमें यह भी कहा गया है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2007 के विपरीत, भारतीय कंपनियों के फंडामेंटल मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह