SME IPOs के गोरखधंधे पर क्या बोले विजय केडिया

जाने माने निवेशक विजय केडिया ने कई एसएमई आईपीओ की तथाकथित लिस्टिंग और मैनुपुलेशन पर चिंता व्यक्त की है । उनका मानना है कि इनमें से अधिकांश—दस में से नौ—कथित तौर पर मैनुपुलेट हो सकते हैं।

Also Read: Gala Precision Engineering IPO Opens Today: Price Band, Market Outlook कैसा है इस IPO का?

advertisement

इंटरव्यू में केडिया ने कहा

सीएनबीसी टीवी 18 को दिए एक इंटरव्यू में केडिया ने कहा कि हाल ही में, एनएसई ने इस समस्या से निपटने के लिए एसएमई प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध आईपीओ के लिए प्री-ओपन सत्र में ओपनिंग प्राइस पर 90% की सीमा लागू करने का कदम उठाया है। हालांकि, यह प्राइस कंट्रोल सीमा केवल एसएमई सेगमेंट पर लागू होगी, मुख्य बोर्ड आईपीओ पर नहीं। कुछ आईपीओ में उपलब्ध शेयरों से सैकड़ों गुना अधिक सब्सक्राइब हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके निवेशकों को भारी लिस्टिंग प्रॉफिट हुआ है।

प्राइम डेटाबेस के आंकड़े

प्राइम डेटाबेस के आंकड़े बताते हैं कि एसएमई आईपीओ ने इस साल पूंजी बाजार से सबसे अधिक पैसा जुटाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। जनवरी से जुलाई के बीच, 144 एसएमई ने अपने आईपीओ लॉन्च किए, जिससे कुल ₹4,800 करोड़ जुटाए गए। यह पिछले साल के आंकड़ों को पार करता है, जब 182 एसएमई आईपीओ ने ₹4,686 करोड़ जुटाए थे।

Also Watch: लखनऊ में 19 साल की छात्रा की हार्टअटैक से मौत, क्यों हो रहा है ऐसा?

2024 की शुरुआत से अब तक 134% बढ़ चुका है

बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स, जो माइक्रो-लिस्टिंग्स को ट्रैक करता है, 2024 की शुरुआत से अब तक 134% बढ़ चुका है, जो कि इसी अवधि में बेंचमार्क सेंसेक्स द्वारा दर्ज की गई 14% की वृद्धि से काफी अधिक है।