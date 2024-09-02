Gala Precision Engineering IPO Opens Today: Price Band, Market Outlook कैसा है इस IPO का?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारGala Precision Engineering IPO Opens Today: Price Band, Market Outlook कैसा है इस IPO का?

Ankur Tyagi
NEW DELHI,UPDATED: Sep 2, 2024 14:08 IST
Gala Engg
Gala Engg

Gala Precision Engineering लिमिटेड का आईपीओ 2 सितंबर को बोली के लिए खुला और 4 सितंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ताजा इक्विटी शेयरों और बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से ₹167.93 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रख रही है।

प्राइस बैंड

गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड ₹503 से ₹529 प्रति इक्विटी शेयर के बीच रखा है। शेयरों का आवंटन 5 सितंबर को होने की संभावना है, और सूचीबद्धता 9 सितंबर तक एनएसई और बीएसई पर होने की उम्मीद है।

advertisement

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP)


गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग के शेयर ग्रे मार्केट में 45% से अधिक प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। ग्रे मार्केट वह अनौपचारिक बाजार है जहां सूचीबद्ध होने से पहले शेयरों का व्यापार होता है।

आईपीओ विवरण

कंपनी ने आईपीओ के 35% हिस्से को खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया है, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) को 15% से अधिक नहीं दिया गया है। आईपीओ से पहले, गाला प्रिसिशन ने एंकर निवेशकों को 0.95 मिलियन शेयर देकर ₹50.29 करोड़ जुटाए। मास्टर कैपिटल सर्विसेज ने अपने आईपीओ नोट में गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग की घरेलू और वैश्विक बाजारों में मजबूत बाजार स्थिति को उजागर किया। कंपनी अपने कोर प्रिसिशन इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने और बड़े बाजारों में अपने संचालन का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वे अपने इन-हाउस डिजाइन और विकास विशेषज्ञता का लाभ उठाकर अपने उत्पादों की पेशकश को विविध बनाने की योजना बना रहे हैं। निवेशकों को मध्यम से दीर्घकालिक लाभ के लिए इस आईपीओ पर विचार करने की सलाह दी जाती है।

न्यूनतम निवेश आवश्यकता
खुदरा निवेशकों को प्रति लॉट 28 शेयरों के लिए आवेदन करना आवश्यक है, जो ₹14,812 का निवेश बनता है। छोटे और बड़े NIIs के लिए विभिन्न लॉट आकार और निवेश आवश्यकताएं लागू होती हैं।

बुक रनिंग लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार
इस आईपीओ के लिए पीएल कैपिटल मार्केट्स बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है।


 

