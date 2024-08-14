scorecardresearch
Inox Wind shares में आगे क्या हो सकता है?

आईनॉक्स विंड के शेयरों का इतिहास देखें तो इनॉक्स विंड के शेयरों ने निवेशकों को लगातार पॉज़िटिव रिटर्न दिया है। पिछले छह माह में इस स्टॉक में 69% की बढ़ोतरी हुई है, जो बीएसई इंडस्ट्रियल्स से बेहतर प्रदर्शन है, जिसने इसी अवधि में 34.76% की बढ़त हासिल की है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 14, 2024 15:36 IST
इनॉक्स विंड केQ1 के नंबर्स देखें तो दमदार मुनाफा दर्ज किया गया है

जिस तरह से Inox Wind ने अब तक का सफर तय किया है, उससे निवेशक लगातार इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। पिछले साल अगस्त में ये स्टॉक 48 रुपए की कीमत पर था और आज देखते ही देखते 208.50 रुपए के भाव में है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को 315 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वैसे इस स्टॉक ने तीन साल पहले 28 रुपए से अपना सफर शुरू किया था। 28 रुपए का ये स्टॉक बहुत कम समय में 208 रुपए का हो गया। अब स्टॉक में आगे क्या स्थिति रह सकती है। फिलहाल 3 दिनों की तेजी स्टॉक में थमती हुई दिख रही है। निवेशक मुनाफावसूली कर रहे हैं। अपने रिकॉर्ड हाई से स्टॉक 12 प्रतिशत तक टूट चुका है।

आइनॉक्स विंड केQ1 के नंबर्स

अगर आप आइनॉक्स विंड केQ1 के नंबर्स देखें तो दमदार मुनाफा दर्ज किया गया है। Q1FY2025 में इसका प्रॉफिट 65,052 करोड़ रुपये रहा, जबकि Q1FY24 में यह 35,228 करोड़ रुपये था. इनॉक्स विंड का टैक्स के बाद प्रॉफिट में 4,717 करोड़ रुपये रहा है। इनॉक्स विंड का प्रति शेयर आय (EPS)  1.53 रुपये प्रति शेयर रही है, जबकि Q1FY24 में यह 10.99 रुपये प्रति शेयर था। रेवेन्यू, मार्जिन एक्सपेंड, एग्जिक्यूशन, ऑर्डर बुक बेहतर होती दिख रही है।

आईनॉक्स विंड के शेयरों का इतिहास

आईनॉक्स विंड के शेयरों का इतिहास देखें तो इनॉक्स विंड के शेयरों ने निवेशकों को लगातार पॉज़िटिव रिटर्न दिया है. पिछले छह माह में इस स्टॉक में 69% की बढ़ोतरी हुई है, जो बीएसई इंडस्ट्रियल्स से बेहतर प्रदर्शन है, जिसने इसी अवधि में 34.76% की बढ़त हासिल की है. इस स्टॉक का एक और तीन साल का रिटर्न 298% और 559% रहा।

Choice Broking  के Derivative Analyst Hardik Matalia

ऐसे में निवेशक जानना चाहते है कि आगे की क्या स्थिति रह सकती है? Choice Broking  के Derivative Analyst Hardik Matalia का कहना है कि निवेसक गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं 175 से 190 रुपए तक की रेंज रह सकती है। 165 रुपए पर stop loss लगाने की सलाह दी जा रही है।  Resistance Level को देखा जाए तो 225 रुपए दिखा रहा है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नई तेजी देखने को मिल सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 14, 2024