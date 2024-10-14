scorecardresearch
Gopal Snacks Q2 results: प्रॉफिट 7 प्रतिशत बढ़ा, पहली बार अंतरिम Dividend का एलान

Harsh Verma
UPDATED: Oct 14, 2024 17:48 IST

बाजार बंद होने के बाद Gopal Snacks ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रोकरेज फर्म Emkay की ओर से स्टॉक पर ₹600 प्रति शेयर का टारगेट तय किया गया है। आइये जानते हैं कंपनी के नतीजे कैसे रहे हैं?

कैसे रहे नतीजे?

Gopal Snacks Ltd का नेट प्रॉफिट 7 प्रतिशत बढ़कर 28.89 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। कंपनी की टॉप लाइन यानि सेल्स ग्रोथ 12 प्रतिशत बढ़कर 398.86 करोड़ रुपये हो गई है जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 355.79 करोड़ नंबर्स रहे थे। EBITDA की बात की जाए तो पिछले साल 45.5 करोड़ से बढ़कर 46.7 करोड़ हो गया है। EBITDA मार्जिन भी साल दर साल के हिसाब से 12.80 प्रतिशत से घटकर 11.73 प्रतिशत हो गया है।

डिविडेंड का एलान

कंपनी की ओर से पहली बार अंतरिम डिविडेंड ₹1 प्रति शेयर का एलान किया गया है। जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹1 की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर पर होगा। कंपनी ने फाइलिंग में बताया है कि निवेशकों को डिविडेंड या 12 नवंबर 2024 को मिलेगा या फिर उससे पहले दे दिया जाएगा।

नया टारगेट

ब्रोकरेज फर्म Emkay ने इस स्टॉक पर 'बाय' की रेटिंग दी है। एमके ने अपनी नोट में लिखा कि कंपनी के वैल्यूशन लिस्टिंग के बाद से तनाव में रहे हैं, जो धीमी रेवेन्यू बढ़ोतरी और कमजोर प्रॉपिट मार्जिन के कारण हैं, जिन्हें महंगाई ने प्रभावित किया है। हालांकि, एक बेहतर मैनेजमेंट टीम के साथ Gopal Snacks ने कमियों को संबोधित किया है और धीरे-धीरे ग्रोथ को तेज किया है। Emkay की ओर से स्टॉक पर ₹600 प्रति शेयर का टारगेट तय किया गया है। जो कि 40 गुना प्राइस-टू-अर्निंग्स पर आधारित है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 14, 2024