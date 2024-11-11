scorecardresearch
Weekend Getaways in November From Delhi: नवंबर में लैंसडाउन की सैर

दिल्ली की भीड़भाड़ और व्यस्त जीवन से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं? नवंबर का महीना लैंसडाउन घूमने के लिए बेहतरीन समय है। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, उत्तराखंड का यह शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन सुकून और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। आइए जानते हैं लैंसडाउन के इतिहास, वहां घूमने की खास जगहें और इस समय के मौसम के बारे में।

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Nov 11, 2024 13:43 IST

दिल्ली की भीड़भाड़ और व्यस्त जीवन से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं? नवंबर का महीना लैंसडाउन घूमने के लिए बेहतरीन समय है। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, उत्तराखंड का यह शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन सुकून और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। आइए जानते हैं लैंसडाउन के इतिहास, वहां घूमने की खास जगहें और इस समय के मौसम के बारे में।

लैंसडाउन का इतिहास

लैंसडाउन का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा है। इसे 1887 में वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर बसाया गया था। ब्रिटिशों ने यहां गढ़वाल रेजिमेंट की छावनी स्थापित की थी, जो आज भी भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण बेस है। यहां का शांत और हरा-भरा वातावरण अंग्रेजों के लिए आराम और ताजगी का केंद्र था।

लैंसडाउन में घूमने की खास जगहें

टिप एन टॉप – यह लैंसडाउन की सबसे मशहूर जगहों में से एक है। यहां से आप बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। सनराइज और सनसेट देखने के लिए यह एक शानदार स्थान है।

भुल्ला ताल – सेना द्वारा बनाई गई यह झील पिकनिक के लिए एकदम सही जगह है। यहां आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और बच्चों के लिए यह खास आकर्षण का केंद्र है।

सेंट मैरी चर्च – 1895 में बनाई गई यह चर्च ब्रिटिश वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। चर्च में पुराने चित्र और इतिहास से जुड़े कई दिलचस्प पहलू देखने को मिलते हैं।

गढ़वाल रेजिमेंटल म्यूजियम – इस म्यूजियम में गढ़वाल रेजिमेंट के वीर जवानों की कहानियां, पुराने हथियार, और कई ऐतिहासिक दस्तावेज रखे गए हैं, जो यहां के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं।

कांदोलिया देवता मंदिर – यह मंदिर लैंसडाउन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यहां से आप आसपास के जंगलों का शानदार दृश्य देख सकते हैं।

लैंसडाउन का मौसम

नवंबर में लैंसडाउन का मौसम ठंडा और सुखद रहता है, जिससे यह हिल स्टेशन घूमने के लिए एकदम सही है। यहां दिन में हल्की धूप और रात में ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे घूमने का मजा और बढ़ जाता है। तापमान लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो आपको गर्म कपड़े पहनने का अनुभव देता है।

दिल्ली से लैंसडाउन की दूरी और यात्रा का तरीका

दिल्ली से लैंसडाउन की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है, जो कार से करीब 6-7 घंटे में तय की जा सकती है। दिल्ली से कोटद्वार तक ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां से लैंसडाउन करीब 40 किलोमीटर दूर है और टैक्सी या बस के माध्यम से यहां पहुंचा जा सकता है।

इस नवंबर में, लैंसडाउन की खूबसूरती और शांति का अनुभव कर दिल्ली के शोर से कुछ दिन दूर बिताएं।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 11, 2024