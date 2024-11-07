Waaree Energies Share में थमी तेजी, आई बड़ी गिरावट

Waaree Energies Ltd. के शेयरों में आखिरकार तेजी का सिलसिला थम गया है और स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली। गुरुवार के सत्र में शेयर 8 प्रतिशत तक गिर गया। इस गिरावट से पहले वारी एनर्जी के शेयरों ने पिछले 8 सेशन्स में 150% का शानदार उछाल देखा गया। अब सवाल है कि क्या यहां से गिरावट का दौरा स्टॉक में शुरु होगा?

शेयर का इंट्राडे लो ₹3,354 पर पहुंचा, लेकिन यह अभी भी इसके IPO प्राइस ₹1,503 से काफी ऊपर है। कंपनी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि उसने एक प्रसिद्ध ग्राहक से 180 मेगावाट (Mwp) तक के सोलर मॉड्यूल की सप्लाई का ऑर्डर हासिल किया है। यह कंपनी भारत में रेन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं के विकास, ऑपरेटिंग और स्वामित्व में संलग्न है।

यह सप्लाई नवंबर 2024 के अंत में शुरू होगी और वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही तक पूरी होने की योजना है। यह वारR एनर्जी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह पहला ऑर्डर है जो कंपनी ने डलाल स्ट्रीट पर लिस्टिंग के बाद हासिल हुआ है। वारी एनर्जी के शेयर 28 अक्टूबर को बाजार में लिस्ट हुए थे और इस लिस्टिंग के बाद 6 नवंबर को ₹3,743 के उच्चतम स्तर तक पहुंचे। लेकिन इसके बाद शेयरों में करेक्शन देखने को मिला। कंपनी के शेयर ₹2,500 के स्तर पर NSE पर लिस्ट हुए थे, जो कि इसके IPO वैल्यू ₹1,503 से 66% प्रीमियम था।

स्टॉक में आई गिरावट पर मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि हम मानते हैं कि इस स्टॉक में लंबे समय तक निवेशकों की मांग मजबूत रहेगी, क्योंकि यह कंपनी भारत में सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉड्यूल निर्माता है, जो सरकार की अनुकूल नीतियों और कुछ प्रोत्साहन योजनाओं (PLI) से समर्थित है। वारी एनर्जी के पास भारत के सोलर मॉड्यूल निर्यात बाजार में 44% से अधिक का बाजार हिस्सेदारी है, जिससे कंपनी की बाजार स्थिति मजबूत हुई है।

गुरुवार को वारी एनर्जी की मार्केट कैप ₹95,665 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि, दिन के निचले स्तर से थोड़ी सी सुधार के साथ, वारे एनर्जी के शेयर अब ₹3,371.60 पर ट्रेड कर रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

