Waaree Energies IPO allotment status: आवेदन, GMP और लिस्टिंग तिथि की जांच करें



वारी एनर्जीज गुरुवार, 24 अक्टूबर को अपने शेयरों के आवंटन के आधार को अंतिम रूप देने वाली है। बोलीदाताओं को उनके फंड के डेबिट के लिए संदेश, अलर्ट या ईमेल शुक्रवार, 25 अक्टूबर तक मिल जाएंगे।

वारी एनर्जीज का आईपीओ 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच बोली के लिए खुला था। इसने 1,427-1,503 रुपये प्रति शेयर के तय मूल्य बैंड में अपने शेयर पेश किए थे और इसका लॉट साइज नौ शेयरों का था। कंपनी ने अपने आईपीओ से कुल 4,321.44 करोड़ रुपये जुटाए, जिसमें 3,600 करोड़ रुपये की ताजा शेयर बिक्री और 48 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश (ओएफएस) शामिल है।

इस इश्यू को कुल मिलाकर 76.34 गुना सब्सक्राइब किया गया, जिसका श्रेय योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) की मजबूत रुचि को जाता है, जिनका कोटा 208.63 गुना बुक किया गया। गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए आवंटन 62.49 गुना बुक किया गया। बोली प्रक्रिया के दौरान खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के हिस्से को क्रमशः 10.79 गुना और 5.17 गुना सब्सक्राइब किया गया।



निवेशकों से मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) में तेज उछाल आया है। पिछली बार सुना गया था कि कंपनी अनऑफिशियल मार्केट में 1,550-1,570 रुपये के प्रीमियम पर थी, जो निवेशकों के लिए 105 प्रतिशत से अधिक रिटर्न का संकेत देता है, जो इसे एक और मल्टीबैगर बनने का संकेत देता है।



दिसंबर 1990 में निगमित मुंबई स्थित वारी एनर्जीज, सौर पीवी मॉड्यूल का एक भारतीय निर्माता है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 12 गीगावाट है। सौर ऊर्जा उत्पादों के उत्पाद पोर्टफोलियो में मल्टीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल; मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल; और टॉपकॉन मॉड्यूल जैसे पीवी मॉड्यूल शामिल हैं।



ब्रोकरेज ने इस इश्यू पर सकारात्मक रुख अपनाया और मजबूत वित्तीय रिकॉर्ड, बढ़ती सौर ऊर्जा मांग, मजबूत बाजार हिस्सेदारी, भविष्य में विकास की संभावना, विस्तार योजनाओं का विस्तार और उचित मूल्यांकन के कारण इसे सब्सक्राइब करने का सुझाव दिया। हालांकि, कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता, सीमित खिलाड़ियों पर भरोसा और सरकारी नीति में कोई भी बदलाव प्रमुख चिंताएं थीं।



एक्सिस कैपिटल, जेफरीज इंडिया, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया), एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज और आईटीआई कैपिटल वारी एनर्जीज आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया इस इश्यू का रजिस्ट्रार है।



जिन निवेशकों ने वारी एनर्जीज के इश्यू के लिए बोली लगाई थी, वे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) की वेबसाइट पर आवंटन की स्थिति की जांच कर सकते हैं:

1) https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं

2) इश्यू प्रकार के अंतर्गत, इक्विटी पर क्लिक करें

3) इश्यू नाम के अंतर्गत ड्रॉपबॉक्स में वारी एनर्जीज लिमिटेड का चयन करें

4) आवेदन संख्या लिखें

5) पैन कार्ड आईडी जोड़ें

6) 'मैं रोबोट नहीं हूं' पर क्लिक करें और खोज बटन दबाएं

निवेशक इश्यू के रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम इंडिया ( https://linkintime.co.in/MIPO/Ipoallotment.html ) के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवंटन स्थिति की जांच कर सकते हैं।

रजिस्ट्रार सेबी द्वारा पंजीकृत संस्था है, जो इस तरह से कार्य करने के लिए योग्य है और जो सभी आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संसाधित करता है और प्रॉस्पेक्टस के अनुसार आवंटन प्रक्रिया को पूरा करता है। यह सफल आवेदकों को शेयरों के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट को अपडेट करने, रिफंड भेजने और अपलोड करने और जारी होने के बाद निवेशकों से संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए समयसीमा का पालन करने के लिए जिम्मेदार है।

1) लिंक इनटाइम लिमिटेड के वेब पोर्टल पर जाएं

2) ड्रॉपबॉक्स में आईपीओ/एफपीओ का चयन करें जिसका नाम केवल तभी प्रदर्शित होगा जब आवंटन अंतिम रूप से हो जाएगा

3) आपको तीन में से किसी एक मोड का चयन करना पड़ सकता है: आवेदन संख्या, डीमैट खाता संख्या, या पैन आईडी

4) आवेदन प्रकार में, ASBA और गैर-ASBA के बीच चयन करें

5) चरण 2 में आपके द्वारा चयनित मोड का विवरण दर्ज करें

6) सुरक्षा कारणों से कैप्चा सही से भरें

7) सबमिट दबाएं.