TVS Supply Chain का IPO दूसरे दिन अब तक 75% बुक हुआ, रिटेल हिस्सा 2.66 गुना सब्सक्राइब हुआ

चुनिंदा विश्लेषकों ने इसके एसेट-लाइट बिजनेस मॉडल, मजबूत पेरेंटेज और विकास की संभावनाओं का हवाला देते हुए इश्यू को 'खरीदने' का सुझाव दिया है। हालाँकि, कुछ लोगों ने इसके अत्यधिक समृद्ध मूल्यांकन का हवाला देते हुए इस मुद्दे से स्पष्ट रूप से 'बचने' का सुझाव दिया है, जो कि साथियों की तुलना में अधिक महंगा लगता है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 11, 2023 14:54 IST
Concord Biotech की 880 करोड़ रुपये के आईपीओ को हल्की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं TVS Supply Chain Solutions का आईपीओ 10 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, पहले ही दिन 55% सब्सक्राइब हो गया था।

ब्रोकरेज फर्मों का इस मुद्दे पर मिक्स राय है। चुनिंदा विश्लेषकों ने इसके एसेट-लाइट बिजनेस मॉडल, मजबूत पेरेंटेज और विकास की संभावनाओं का हवाला देते हुए इश्यू को 'खरीदने' का सुझाव दिया है। हालाँकि, कुछ लोगों ने इसके अत्यधिक समृद्ध मूल्यांकन का हवाला देते हुए इस मुद्दे से स्पष्ट रूप से 'बचने' का सुझाव दिया है, जो कि साथियों की तुलना में अधिक महंगा लगता है। इस इश्यू को काफी महत्व दिया गया है, क्योंकि यह टीसीआई एक्सप्रेस, डेल्हीवेरी और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जैसे अन्य उद्योग खिलाड़ियों की तुलना में अधिक है। इसलिए, हम इस मुद्दे पर "AVOID" रेटिंग की सलाह देते हैं। 

(अस्वीकरण: विशेषज्ञों द्वारा दी गई सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं। ये बिजनेस टुडे बाज़ार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं)

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 11, 2023