मुनाफे में 14 गुना उछाल के बाद LIC आज फोकस में

भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड (एलआईसी) के शेयर शुक्रवार सुबह फोकस में होंगे। कंपनी ने जून तिमाही के मुनाफे में लगभग चौदह गुना वृद्धि दर्ज की है।

एलआईसी ने पहली तिमाही में 9,544 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 683 करोड़ रुपये था।

एलआईसी ने कहा कि उसके नए कारोबार का मूल्य (वीएनबी) सालाना आधार पर 1,397 करोड़ रुपये की तुलना में 1,302 करोड़ रुपये रहा। तिमाही के लिए वीएनबी मार्जिन सालाना आधार पर 13.6 प्रतिशत के मुकाबले 13.7 प्रतिशत पर आ गया।पिछले एक महीने में एलआईसी के शेयरों में 3.26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी साल-दर-साल (YoY) 9.48 फीसदी की गिरावट है।

LIC अपनी प्रॉफिटिबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने गैर-भागीदारी फंड से शेयरधारकों के फंड में पैसा स्थानांतरित कर रही है। रॉयटर्स ने पिछले साल रिपोर्ट दी थी कि बीमाकर्ता पॉलिसीधारकों के फंड से 1.8 लाख करोड़ रुपये लाभांश का भुगतान करने या बोनस शेयर जारी करने के लिए निर्धारित फंड में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा था।

तिमाही के दौरान निवेश से शुद्ध आय 2022-23 की अप्रैल-जून अवधि में 69,571 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 90,309 करोड़ रुपये हो गई है।

एलआईसी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि जून तिमाही में कुल आय बढ़कर 1,88,749 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की अवधि में 1,68,881 करोड़ रुपये थी।