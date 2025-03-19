Voltas vs Blue Star: कौन-सा शेयर बनाएगा आपके पोर्टफोलियो को हरा?

गर्मियों में बढ़ती डिमांड के चलते Air Conditioner कंपनियों के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। Voltas और Blue Star जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में Voltas के शेयर 4.21 फीसदी बढ़कर ₹1,530 रुपये पर पहुंच गया। वहीं, Blue Star के शेयर 3.11% बढ़कर ₹2,225 पर पहुंच गया।

इस तेजी की सबसे बड़ी वजह सरकार का नया फैसला है। सरकार ने AC बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ जरूरी सामान को BIS Certification से छूट दे दी है। इससे इंडस्ट्री को सप्लाई चेन की दिक्कतों से राहत मिलेगी और कंपनियां आसानी से प्रोडक्शन बढ़ा सकेंगी।

AC इंडस्ट्री की ग्रोथ और भविष्य

भारत में (Room Air Conditioner) का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। गर्मियों में बढ़ते तापमान और किफायती कीमतों की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा AC खरीद रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल AC की बिक्री 20-25% तक बढ़ सकती है।

मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन ने कहा कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, एसी स्टॉक में तेजी आ रही है, ब्लू स्टार एक बेहतरीन स्टॉक के रूप में उभर रहा है। इस स्टॉक को 2200 पर खरीद सकते हैं। हालांकि, 2000 रुपये इसका स्टॉपलॉस है। अगर स्टॉक में तेजी जारी रहता है तो ब्लू स्टार के शेयर 2800 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच सकता है।

Voltas vs Blue Star: कौन-सा स्टॉक बेहतर?

अब सवाल ये है कि Voltas और Blue Star में से कौन सा स्टॉक खरीदना फायदेमंद होगा? बता दें कि Blue Star लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कंपनी ने इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और मार्केटिंग पर जोर दिया है। खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में इसकी बिक्री बढ़ी है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक Blue Star की स्ट्रैटेजी सही दिशा में है। आने वाले समय में इसके शेयर में तेजी आने की उम्मीद है।

वहीं, Voltas शेयर की बात करें तो वर्तमान में कंपनी मैनेजमेंट बदलाव और ऑपरेशनल चैलेंजेज से गुजर रही है। हालांकि, यह AC सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इस शेयर पर मार्केट एक्सपर्ट कहते हैं कि Voltas अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग की ओर शिफ्ट कर रही है। हालांकि, कंपनी में स्थिरता पाने में 8-10 तिमाही लग सकती हैं।

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने वोल्टास शेयर को खरीदने की सलाह दी। उनका कहना है कि शेयर प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो तेजी का संकेत देता है। इसके साथ ही शेयर अपट्रेंड है और स्टॉक चार् भी मजबूत है। शेयर अगले एक महीने में 1700 के आसपास जा सकता है। हालांकि, इसका स्टॉपलॉस 1400 पर रखा जाना चाहिए।

निवेशकों के लिए क्या सही रहेगा?

अगर शॉर्ट टर्म में फायदा चाहिए तो Blue Star बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसकी ग्रोथ तेजी से हो रही है। वहीं, लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं, तो Voltas भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू और मार्केट पकड़ मजबूत है।