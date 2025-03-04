Voltas Share Price: एसी स्टॉक में गर्मी! इतना चढ़ गया दिग्गज टाटा स्टॉक - खरीदें?

Voltas Share Price: मंगलवार को टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी Voltas Limited के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एसी बनाने वाली कंपनी का शेयर आज सुबह 11:43 बजे तक 2% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था।

पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो यह शेयर करीब 10 प्रतिशत चढ़ा है। ऐसे में अगर आप भी गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले इस शेयर में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है।

advertisement

BT Bazaar को सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने Voltas पर अपनी राय देते हुए निवेशकों को निवेश की रणनीति बताई है। चलिए डिटेल में जानते हैं।

Voltas Share Price Strategy

सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि स्टॉक निचले स्तर से उबर गया है, हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी कमजोर है। एक्सपर्ट ने कहा कि स्टॉक अपने रजिस्टेंस लेवल 1430 - 1435 के करीब कारोबार कर रहा है। इसलिए एक्सपर्ट ने निवेशकों को फिलहाल Wait and Watch की सलाह दी है। एक्सपर्ट ने आगे कहा की यदि स्टॉक अपने रजिस्टेंस लेवल को तोड़ता है, तो BUY किया जा सकता है।

Voltas Share Price

सुबह 11:43 बजे तक बीएसई पर स्टॉक 2.55% या 34.80 रुपये चढ़कर 1400.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.52% या 34.45 रुपये की तेजी के साथ 1,400.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Voltas Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में सपाट रहा है। पिछले 3 महीने में शेयर 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

वहीं पिछले 1 साल में शेयर 25 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में शेयर 52 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 103 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।