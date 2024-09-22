scorecardresearch
Vodafone Idea के निवेशकों के लिए गुड न्यूज! सोमवार को स्टॉक पर दिखेगा असर!

Vodafone Idea के निवेशकों के लिए गुड न्यूज! सोमवार को स्टॉक पर दिखेगा असर!

Vodafone Idea के निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। इसका असर सोमवार को स्टॉक पर देखने को मिल सकता है।

Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Sep 22, 2024 13:54 IST
Vodafone Idea
Vodafone Idea

Vodafone Idea के निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। इसका असर सोमवार को स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से AGR (adjusted gross revenue) मामले में झटका मिलने के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली और शेयर 11 रुपए के FPO प्राइस के नीचे आ गया है।

Vodafone Idea ने बताया है कि कंपनी ने 3.6 बिलियन डॉलर यानि करीब ₹30,000 करोड़ की मेगा डील की है। शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कंपनी ने कहा कि 3 ग्लोबल नेटवर्क Nokia, Ericsson और Samsung के साथ 3.6 बिलियन डॉलर की डील हुई है। ये डील अगले 3 सालों में इक्विपमेंट्स सप्लाई को लेकर है। स कैपेक्स की मदद से 4G नेटवर्क का एक्सपैंशन किया जाएगा। इसके अलावा कुछ एरिया में 5G को भी रोल-आउट किया जाएगा। कंपनी ने अगले 3 सालों में 6.6 बिलियन डॉलर यानी ₹55000 करोड़ रुपए का मेगा कैपेक्स प्लान बनाया है। आपको बता दें कि Nokia और Ericsson के साथ वोडफोन की पहले से पार्टनरशिप है। लेकिन अब SAMSUNG को ऑन-बोर्ड किया गया है। कंपनी के इतिहास में यह सबसे बड़ा कैपेक्स है।

Vodafone Idea के CEO अक्षय मूंद्रा ने कहा कि Vodafone Idea 2.0 की दिशा में हमारा काम जारी है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट साइकिल चल चुकी है। वोडाफोन का Nokia और Ericsson के साथ पुरानी पार्टनरशिप है। SAMSUNG के साथ मिलकर हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अपने पार्टनर्स की मदद से हम 5G की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में वोडाफोन ने मोबाइल टैरिफ महंगा किया था। अगस्त के महीने में वोडाफोन के 14.1 लाख यूजर्स कम हुए हैं। वोडाफोन यूजर्स की संख्या अभी 215.88 मिलियन है. इसका मार्केट शेयर 18.46% है।

हाल ही में Vodafone Idea ने पिछले दिनों में 24,000 करोड़ रुपये की शेयर बिक्री और जून 2024 की नीलामी में 3,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त स्पेक्ट्रम अधिग्रहण के बाद, कंपनी ने कुछ क्विक वीन कैपेक्स भी किया है, जबकि साथ ही इन लॉन्गटर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने पर भी काम कर रही है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Sep 22, 2024