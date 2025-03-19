एक खबर और रॉकेट बना ‘छोटू’ टेलीकॉम स्टॉक - कीमत अभी भी ₹10 से कम - आपका दांव है?
स्टॉक आज 4 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। इस तेजी के पीछे की वजह कंपनी की ओर से हुआ बड़ा ऐलान है। पढ़िए पूरी खबर।
Vodafone Idea share price: देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea (VI) के शेयर में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 4 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। इस तेजी के पीछे की वजह कंपनी की ओर से हुआ बड़ा ऐलान है।
दरअसल कंपनी ने आज बाजार खुलने से काफी पहले, सुबह 12:22 बजे एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए बताया कि उसने आज से देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में अपनी 5G सर्विस को शुरू किया है।
एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि वोडाफोन आइडिया (Vi) ने आज मुंबई में अपनी 5G सेवाओं की शुरुआत की है, जो शहर में यूजर्स को नेक्स्ट जेनरेशन कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। कंपनी ने कहा कि इस रोल आउट के साथ, Vi कंपीटिटिव प्राइस पर व्यापक कवरेज के साथ मोबाइल अनुभव को बढ़ाने के लिए तैयार है।
यूजर्स को बेहतरीन कनेक्टिविटी देने के लिए, Vi ने नोकिया के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत मुंबई में 5G रोलआउट में लेटेस्ट जनरेशन के उपकरणों को इंटीग्रेट किया गया है, जो न केवल कम खपत वाले हैं, बल्कि कम एनर्जी भी लेते हैं जिससे नेटवर्क अधिक टिकाऊ बनता है।
Vodafone Idea share price
सुबह 10:26 बजे तक शेयर एनएसई पर 4.51% या 0.32 रुपये की तेजी के साथ 7.42 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर शेयर 4.37% या 0.31 रुपये चढ़कर 7.41 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
Vodafone Idea share price history
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 10 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 3 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 42 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 3 साल में 27 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 5 साल में स्टॉक 121 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।