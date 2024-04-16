Vodafone Idea Share Price: FPO के 6 महीने बाद कंपनी लाएगी 5G सर्विस

अपने 18,000 करोड़ रुपये FPO से पहले, vodafone idea ने कहा कि उसे नई पूंजी जुटाने के 6-9 महीनों के भीतर चुनिंदा इलाकों में 5G सेवाएं शुरू करने की उम्मीद है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय मूंदड़ा ने कहा कि आधुनिक 5जी दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत जनता से पूंजी जुटाने के उद्देश्यों में से एक है और एक बार जब धन आ जाता है, तो यह रोलआउट पर काम शुरू कर देगा। उन्होंने कहा, "इस दौर के वित्तपोषण के साथ, हमें विश्वास है कि हम उद्योग के विकास में भाग लेने में सक्षम होंगे जो अब तक संभव नहीं हो पाया है।" देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी पिछले कुछ महीनों से रिलायंस जियो और एयरटेल को ग्राहक दे रही है। दोनों प्रतिद्वंद्वी अपने ग्राहकों को 5जी सेवाएं प्रदान करते हैं। मूंदड़ा ने टैरिफ बढ़ोतरी पर जोर देते हुए कहा कि कंपनी धन की कमी के कारण अब तक 5जी सेवाएं शुरू नहीं कर पाई है। मूंदड़ा ने कहा कि अगले 24-30 महीनों में 5जी रोलआउट कंपनी के कुल राजस्व आधार का 40 प्रतिशत कवर करेगा, हालांकि उन्होंने रोलआउट कब होगा, इस पर कोई विशिष्ट लक्ष्य साझा नहीं किया। उन्होंने कहा कि एफपीओ से 5,720 करोड़ रुपये की राशि 5जी रोलआउट के लिए उपयोग की जाएगी, उन्होंने कहा कि परीक्षण और विक्रेता बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है। हालांकि, उन्होंने उन स्थानों को निर्दिष्ट नहीं किया जहां रोलआउट होगा।

मूंदड़ा ने भविष्य के लिए कंपनी की प्राथमिकताओं को भी बताया

मूंदड़ा ने भविष्य के लिए कंपनी की प्राथमिकताओं को भी बताया, जिसमें ग्राहक प्रतिधारण, प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में वृद्धि और नेटवर्क निवेश शामिल होंगे। मूंदड़ा ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपये के एफपीओ में से, जिसके बाद प्रमोटरों को 2,075 करोड़ रुपये के तरजीही शेयर जारी किए जाने की संभावना है, 15,000 करोड़ रुपये विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रखे गए हैं, जिसमें 5जी रोलआउट और अन्य निवेश शामिल हैं हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कितना कर्ज लिया जाएगा। टैरिफ बढ़ोतरी के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने इस बारे में कोई उम्मीद नहीं जताई कि चुनाव के बाद दूरसंचार कंपनियां इसमें कदम रखेंगी या नहीं, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि बढ़ोतरी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में डेटा की खपत 82 गुना बढ़ी है, वॉयस कॉल 6 गुना बढ़ी है, लेकिन एआरपीयू में केवल 1.2 गुना की बढ़ोतरी हुई है।

कंपनी का एआरपीयू

उन्होंने कहा कि कंपनी का एआरपीयू उद्योग की तुलना में कम है, क्योंकि यह 2जी ग्राहकों को सेवाएं देती है। उन्होंने कहा कि एआरपीयू बढ़ने की गुंजाइश इसलिए है क्योंकि इसके 215 मिलियन से अधिक ग्राहकों में से 42 फीसदी केवल 2जी सेवाओं का उपयोग करते हैं और बेहतर अनुभव के लिए 4जी सेवाओं में अपग्रेड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में भारी कर्ज से जूझ रही कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 17,000 करोड़ रुपये चुकाए हैं और फरवरी के अंत तक कुल कर्ज 4,500 करोड़ रुपये था।

सरकार की हिस्सेदारी

उन्होंने कहा कि सरकार की हिस्सेदारी मौजूदा 32 फीसदी से घटकर 24 फीसदी रह जाएगी और अगर कोई यह भी मान ले कि निकट भविष्य में बकाया राशि को इक्विटी में बदलने के एक और दौर के कारण सरकार का इक्विटी अनुपात बढ़ जाता है, तो भी यह मौजूदा स्तर से बहुत आगे नहीं जाएगा। आगामी नीलामी दौर पर बोलते हुए मूंदड़ा ने कहा कि अभी कोई नया स्पेक्ट्रम खरीदने की जरूरत नहीं है और पोर्टफोलियो जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। कंपनी ने इस इश्यू के लिए 10-11 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड तय किया है -- जिसे किसी निजी कंपनी का सबसे बड़ा एफपीओ बताया जा रहा है -- जो गुरुवार को खुलेगा और अगले सोमवार को बंद होगा।