Vodafone Idea Share Price | वोडाफोन आइडिया पर आया बड़ा अपडेट

वोडाफोन आइडिया अगले साल अक्टूबर में समाप्त होने वाले मोराटोरियम के बाद 25,000 करोड़ रुपये के बकाए की छूट का इंतजार कर रहा है और इस छूट के बाद ब्रोकरेज ने इस स्टॉक की रिरेटिंग की है।

ब्रोकरेज फर्म की रेटिंग

मैक्वेरी ब्रोकरेज फर्म ने वोडाफोन आइडिया के शेयर को न्यूट्रल रेटिंग दी है। मौजूदा समय में यह शेयर 8.30 रुपये पर कारोबार कर रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने इसके लिए 7 रुपये का लक्ष्य मूल्य (टारगेट प्राइस) तय किया है।

पिछले दिनों शेयर ने उतार-चढ़ाव देखा है। गुरुवार को शेयर ने 11.67% की बढ़त दर्ज की थी।

स्टॉक परफॉर्मेंस:

5 दिन का रिटर्न: पिछले 5 दिनों में वोडाफोन आइडिया ने 23.59% का रिटर्न दिया है।

पिछले महीने का प्रदर्शन: 4.65% की बढ़त।

छह महीने का प्रदर्शन: स्टॉक में 43.72% की गिरावट।

सालभर का प्रदर्शन: पिछले एक साल में 36.89% की गिरावट।

YTD (Year-to-Date): स्टॉक इस साल अब तक 51% नीचे।

लॉन्ग-टर्म प्रदर्शन: पिछले 5 सालों में 21.61% रिटर्न दिया है, लेकिन कुल मिलाकर स्टॉक 83.91% नीचे है।

मैक्रेरी ब्रोकरेज के अनुसार, मौजूदा बाजार स्थिति को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। शेयर में अधिक गिरावट की संभावना है, लेकिन अल्पकालिक उतार-चढ़ाव का लाभ उठाया जा सकता है।

निवेश से पहले यह ध्यान रखें

शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम के साथ आता है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

