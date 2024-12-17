Vishal Mega Mart IPO की लिस्टिंग पर निवेशकों को होगा फायदा या नुकसान?

Vishal Mega Mart Ltd. 18 दिसंबर यानि बुधवार को अपने स्टॉक मार्केट डेब्यू करने जा रहा है। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि इस IPO का लिस्टिंग किस भाव पर हो सकती है। आइये जानते हैं ग्रे मार्केट में क्या है स्थिति ?

₹8,000 करोड़ का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) था, जिसका मतलब है कि कंपनी को इस इश्यू से कोई राशि हासिल नहीं हुई। विशाल मेगा मार्ट को 75.67 करोड़ शेयरों के मुकाबले 2,064 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां हासिल हुईं। इश्यू को 27.28 गुना सब्सक्राइब किया गया।

निवेशकों ने विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के लिए ₹1.6 लाख करोड़ की बोलियां लगाई, जबकि इश्यू ₹8,000 करोड़ का था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने सबसे ज्यादा मांग दिखाई और उनके लिए आरक्षित शेयरों की संख्या को 80.75 गुना सब्सक्राइब किया। नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NIIs) के लिए आरक्षित हिस्से को 14.24 गुना और रिटेल निवेशकों के हिस्से को केवल 2.31 गुना सब्सक्राइब किया गया। विशाल मेगा मार्ट ने IPO के बाद अपने इक्विटी शेयरों का आवंटन मंगलवार को घोषित किया ।

रिपोर्ट्स के अनुसार, Vishal Mega Mart Ltd का स्टॉक ₹78 प्रति शेयर के IPO प्राइस से प्रीमियम पर लिस्ट होने की संभावना है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹19 प्रति शेयर पर बना हुआ है, जो ₹78 प्रति शेयर के आईपीओ मूल्य के ऊपरी हिस्से से 25% प्रीमियम को दर्शाता है।

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें, क्योंकि GMP केवल अटकलबाजी है और यह स्टॉक के आधिकारिक लिस्टिंग मूल्य को नहीं दर्शाता।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।