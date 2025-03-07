निवेशक कृपया ध्यान दें! सस्ते दाम पर ये शेयर खरीदने का आज है आखिरी मौका! 2% से ज्यादा चढ़ गया है भाव

Vipul Organics Rights Issue: केमिकल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी Vipul Organics Ltd. के शेयरधारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल कंपनी ने हाल ही में फंड रेज करने के लिए राइट्स इश्यू (Rights Issue) की घोषणा की थी जिसकी रिकॉर्ड डेट आगामी सोमवार 10 मार्च है। लेकिन राइट्स इश्यू को सब्सक्राइब सिर्फ वही शेयरधारक कर सकेंगे जिनके पास रिकॉर्ड डेट तक कंपनी का शेयर होंगे।

advertisement

चूंकि शेयर को डीमैट खाते में सेटल होने में 1 दिन का समय लगता है इसलिए इस हिसाब से आज आपके पास शेयर को खरीदने का आखिरी मौका है।

राइट्स इश्यू तब होता है जब कोई कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को डिस्काउंट पर कंपनी के अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका देती है। राइट्स इश्यू कंपनियों के लिए बिजनेस विस्तार, कर्ज में कमी या अन्य वित्तीय जरूरतों के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका है। Vipul Organics इस राइट्स इश्यू के जरिए 25 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है।

Vipul Organics Rights Issue Ratio

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी ने 1:3 के रेश्यो में राइट्स इश्यू जारी करने का ऐलान किया है। इसका मतलब कंपनी प्रत्येक 3 इक्विटी शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर देगी।

Vipul Organics Rights Issue Record Date

एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक राइट्स इश्यू के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट को सोमवार 10 मार्च तय किया है।

Vipul Organics Rights Issue Subscription Date

ऐसे निवेशक जिनके पास रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर होंगे वो राइट्स इश्यू को सब्सक्राइब करने के पात्र होंगे। निवेशक राइट्स इश्यू को शुक्रवार 21 मार्च 2025 से लेकर बुधवार 2 अप्रैल 2025 तक सब्सक्राइब कर सकेंगे।

Vipul Organics Rights Issue Price

कंपनी ने राइट्स इश्यू के लिए इश्यू प्राइस को पहले तय किए गए 54 रुपये से घटाकर 46 रुपये कर दिया है।

Vipul Organics Share Price

कंपनी का शेयर आज सुबह 9:23 बजे तक 2.70% या 5.35 रुपये की तेजी के साथ 203.50 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

Vipul Organics Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 1 महीने में शेयर 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 6 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 89 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 29 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 72 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।