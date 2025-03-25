Vijay Kedia Portfolio Stock: दिग्गज निवेशक ने इन 2 शेयरों में घटाई हिस्सेदारी! आज धड़ाम हुए दोनों शेयर

Vijay Kedia Portfolio Stock: मंगलवार 25 मार्च को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। इस बीच ऐसे कई शेयर हैं जिनमें भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है।

आज हम आपको ऐसे दो शेयर के बारे में बताएंगे जिनमें दिग्गज निवेशक विजय केडिया (Vijay Kedia) ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। आज इन दोनों ही स्टॉक्स में तगड़ी गिरावट देखने को मिली रही है। जिन 2 शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Elecon Engineering और Tejas Networks.

Elecon Engineering Share Price

दोपहर 2:18 बजे तक शेयर एनएसई पर 3.90% या 17.85 रुपये टूटकर 439.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.78% या 17.30 रुपये गिरकर 439.95 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Elecon Engineering Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 30 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 33 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

Tejas Networks Share Price

दोपहर 2:18 बजे तक शेयर एनएसई पर 2.33% या 19.20 रुपये टूटकर 803.65 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.34% या 19.20 रुपये गिरकर 803.05 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Tejas Networks Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 महीने में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 34 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 35 प्रतिशत से अधिक गिरा है।

विजय केडिया ने कितनी घटाई हिस्सेदारी?

Trendlyne के डेटा के मुताबिक दिसंबर 2024 तिमाही तक दिग्गज निवेशक ने Elecon Engineering में 0.2% और Tejas Networks में 0.6% की हिस्सेदारी घटाई है।

विजय केडिया के पास सितंबर 2024 तक Elecon Engineering की 1.3% हिस्सेदारी थी जो दिसंबर 2024 में घटकर 1.1% हो गई है। वर्तमान में केडिया के पास Elecon Engineering के 2,450,000 इक्विटी शेयर हैं जिसकी वैल्यू 107 करोड़ रुपये है।

वहीं सितंबर 2024 तक विजय केडिया के पास Tejas Networks की 1.9% हिस्सेदारी थी जो दिसंबर 2024 में घटकर 1.3% हो गई है। वर्तमान में केडिया के पास Tejas Networks के 2,300,000 इक्विटी शेयर हैं जिसकी वैल्यू 182.3 करोड़ रुपये है।