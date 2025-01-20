Q3 Result के बाद शेयर में आया जबरदस्त उछाल! तिमाही नतीजे के साथ कंपनी ने किया 150% Dividend का एलान

Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने आज के ट्रेडिंग सेशन के बीच में दो बड़े एलान किये हैं। इस एलान के बाद कंपनी के शेयर 5 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। करीब 12 बजे कंपनी ने तिमाही नतीजों का एलान किया। इस एलान के साथ कंपनी ने बताया कि वह शेयरधारकों को 150 फीसदी का डिविडेंड दे रही है। इन दो अपडेट के बाद शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है।

आज सुबह कंपनी के शेयर 497.05 रुपये के भाव पर खुले थे। 3 बजे के करीब 5.80 प्रतिशत की बढ़त के साथ 525.95 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। वहीं, बाद में शेयर 7.42 फीसदी की तेजी के साथ 534.00 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

कितना मिल रहा डिविडेंड

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी 150 फीसदी का डिविडेंड दे रही है। इसका मतलब है कि 1 रुपये की फेस वैल्यू पर 1.5 रुपये प्रति शेयर का लाभांश मिलेगी। यह कंपनी का दूसरा बड़ा डिविडेंड है। इससे पहले कंपनी ने साल 2022 में 1.5 रुपये का लाभांश दिया था।

क्या करती है कंपनी

Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वाटर मुंबई में है। सिंथेटिक और प्राकृतिक खाने के रंग बनाने और उन्हें बेचने का काम करती है। वर्तमान में कंपनी के प्रोडक्ट 80 से अधिक देशों में निर्यात होते हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उसके प्रमुख प्रोडक्ट हैं-

सिंथेटिक वॉटर-सोल्यूबल कलर्स (Synthetic Water-Soluble Colors)

एल्युमिनियम लेक्स (Aluminum Lakes)

FD&C कलर्स और लेक्स (FD&C Colors and Lakes)

D&C कलर्स (D&C Colors)

कॉस्मेटिक कलर्स (Cosmetic Colors)

नेचुरल कलर्स (Natural Colors)

ब्लेंड्स और को-ब्लेंडेड लेक्स और ग्रैन्यूल्स (Blends and Co-Blended Lakes and Granules)

कैसा है स्टॉक परफॉर्मेंस

पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयर में 4 फीसदी की गिरावट आई। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयर 27 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। तीन साल में कंपनी के शेयर ने करीब 30 फीसदी का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। पिछले पंच तिमाही से लगातार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 64.27 प्रतिशत है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

